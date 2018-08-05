حیات شبانه شهر در موزه دفاع مقدس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ جعفری مدیرعامل موزه انقلاب در مراسم افتتاح برنامه های حیات شبانه شهر که شنبه شب با حضور مهدی سیف رییس ستاد گردشگری شهرداری تهران، حسن خلیل آبادی، حجت نظری اعضای شورای اسلامی شهر تهران و تنی چند از مسولان و مدیران شهری در محل مقبره الشهداء موزه دفاع مقدس برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: خوشبختانه با همکاری ستاد گردشگری شهرداری تهران و استفاده از امکانات و ظرفیت های موجود در موزه برنامه های مختلف فرهنگی، هنری و تفریحی مناسبی برای گسترش نشاط اجتماعی شهروندان با عنوان حیات شبانه شهر تدارک دیده ایم که امشب و با حضور شما دوستان به شکل رسمی آغاز به کار می کند.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد و نگرش جدید موزه برای جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی و به دلایل مختلف، تغییر در ساعت و زمانبندی فعالیت های موزه در دستور کار قرارگرفت.

جعفری یادآوری کرد: با وجود مشکلات روزمره شهروندان تهرانی و امکان بهره مندی کمی که برای استفاده هر چه بیشتر و بهتر شهروندان وجود دارد، توسعه برنامه ها و فعالیت های موزه و به طور مشخص برای اولین بار در ایران و حتی در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، فعالیتهای شبانه موزه از ساعت ۵ عصر تا ۱۰ شب به طور رسمی آغاز شد. بر همین اساس و با توجه به ظرفیتهای مطلوب ایجاد شده شاهد افزایش محسوس علاقهمندان وگردشگران داخلی و خارجی هستیم؛ که راه اندازی برنامه های فرهنگی تفریحی حیات شبانه شهر نیز در همین راستا برنامهریزی شده است.

مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به همکاری مشترک در برنامه های تهرانگردی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موزه تصریح کرد: برنامه حیات شبانه شهر در ادامه فعالیت‌های شبانه موزه است که با برنامههای فرهنگی، تفریحی مطلوب و امن برای خانواده ها ترتیب یافته که شادی، نشاط و آرامش شهروندان را در پی دارد.

جعفری در پایان حیات شبانه شهر را مدل و الگویی بسیار مناسب و مطلوبی از فعالیتهای فرهنگی، هنری و تفریحی در فضای امروز جامعه و خصوصا کلان شهرها دانست و افزود: بدون شک با مدیریت و برنامهریزی صحیح می توان برنامههای گوناگونی همچون حیات شبانه شهر برای ایجاد و گسترش فضای شاد و پر نشاط در سطح جامعه و شهرترتیب داد.