دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در ارتفاعات اکبرآباد

اکبر کشت پرور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان البرز و یگان قزوین در حین گشت و کنترل و اجرای قوانین حفاظت و بهسازی محیط زیست و قانون شکار و صید در مناطق کوهستانی و شکار و تیر اندازی ممنوع در مسیر زیستگاه حیات وحش اکبر آباد و چاله متوجه صدای شلیک گلوله از سلاح شکاری می شوند که پس از پیادروی و دوربین کشی منطقه موفق به پیدا کردن دو ۲ شکارچی غیر مجاز می شوند.

وی افزود: شکارچیان پس از آگاه شدن از حضور مامورین اقدام به مخفی کردن سلاح شکاری خود در نزدیکی چادری که در منطقه برپا شده بود کرده که مامورین نیز بلافاصله وارد عمل شده و با هوشیاری و تیز بینی موفق به کشف یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز «قاچاق» تک لول چخماقی به همراه دو تیر فشنگ شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان البرز افزود: با متجاوزین به عرصه های طبیعی که حیات تنوع زیستی را تهدید می کنند برخورد قانونی خواهد شد.

کشت پرور در پایان از مردم خواست ضمن حفاظت از حیات وحش در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را به اداره محیط زیست شهرستان البرز گزارش کنند.