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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۰

اختصاص شانزدهمین برنامه زنگ آموزش به موضوع روز ملی دریای خزر

اختصاص شانزدهمین برنامه زنگ آموزش به موضوع روز ملی دریای خزر

برنامه شانزدهمین زنگ آموزش کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست با اختصاص به موضوع روز ملی دریای خزر، صبح امروز در سالن همایش های بین المللی سازمان حفاظت محیط‌زیست اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، سرپرست دفتر آموزش محیط‌زیست در این خصوص گفت: در این برنامه آموزشی، همایون خوش روان، مباحثی درباره  «دریای خزر»  را تشریح کرد.

ابواقاسم موسوی با اعلام این مطلب افزود: در این برنامه آموزشی، مواردی همچون اثرات تغییرات اقلیم و نوسانات آب دریای خزر بر جمعیت، اقتصاد و توسعه و تبعات محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی و ... ناشی از این تغییرات تبیین شدند.

موسوی با اشاره به اینکه دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین محسوب می شود و آلودگی های زیست محیطی ناشی از فاضلابها و پسماندهای خانگی، صنعتی، کشاورزی، شهری و همچنین استخراج ذخایر نفتی از طرف دیگر کشورهای همسایه، این دریاچه را تهدید می کند، بر ضرورت آموزش های ملی و بین المللی برای حفاظت از این نگین فیروزه ای تأکید کرد.

کد مطلب 4367155

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