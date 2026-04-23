نسل ششم ماهی آزاد دریای خزر گامی بلند برای حفاظت از اکوسیستم است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لاهیجان زاده شامگاه پنجشنبه در نشست مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی و پایلوت فناورانه پرورش نسل ششم ماهی آزاد افزود: دستیابی به نسل ششم ماهی آزاد دریای خزر در قالب پروژه‌های فناورانه، گامی مؤثر در کاهش فشار بر ذخایر طبیعی و تقویت امنیت غذایی کشور است.

وی افزود: استفاده از قفس‌های دریایی به عنوان روشی نوین، ضمن ایجاد فرصت‌های اقتصادی، نیازمند پایش مداوم محیط زیستی است تا کمترین اثر منفی بر سواحل و پهنه‌های آبی دریای خزر داشته باشیم.

وی ادامه داد: در این طرح جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه اصلاح نژاد و بهبود شاخص‌های رشد ماهی آزاد ارائه شد و همکاری نزدیک میان موسسات تحقیقاتی و نهادهای نظارتی محیط زیست برای تدوین پروتکل‌های دقیق پرورش در دریا ضروری است.

وی گفت: ماهی آزاد دریای خزر، گونه‌ای ارزشمند و کمیاب است که به دلیل حساسیت‌های زیستی و محدودیت زیستگاه‌های طبیعی تخم‌ریزی، نیازمند اقدامات حفاظتی و بازسازی ذخایر می‌باشد.