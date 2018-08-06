اسامی فیلم های جدیدی که به سینما می آیند/ خداحافظی با «دشمن زن»

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه امروز دوشنبه ۱۵ مرداد ماه این شورا گفت: در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد «راه رفتن روی سیم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی در گروه سینمایی ایران بعد از «من دیوانه نیستم» به کارگردانی علیرضا امینی بسته شد.

وی ادامه داد: همچنین در گروه ایران، قرارداد «چراغ های ناتمام» به کارگردانی مصطفی سلطانی بعد از «راه رفتن روی سیم» بسته و قرارداد فیلم «داش آکل» به کارگردانی محمد عرب در گروه سینمایی باغ کتاب بعد از «دم سرخ ها» آرش معیریان منعقد شد.

فرجی در پایان گفت: فیلم سینمایی «دشمن زن» به کارگردانی کریم امینی در گروه سینمایی ماندانا از چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه جای خود را به «همه چی عادیه» به کارگردانی محسن دامادی می دهد. همچنین فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» از چهارشنبه ۱۷ مرداد ماه اکران می شود.