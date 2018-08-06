به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بیانیه مشترک با وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس از اعمال مجدد تحریم‌های ایران ابراز تاسف کرد.

در این بیانیه می‌خوانیم: عمیقاً از بابت اعمال مجدد تحریم‌های ایران که نتیجه خروج واشنگتن از توافق جامع هسته‌ای است متاسفیم.

همانگونه که آژانس بین‎المللی انرژی اتمی در ۱۱ گزارش پیاپی خود تاکید کرد، برجام اجرا شده و از توانایی رسیدن به اهداف خود برخوردار است تا تضمینی بر صلح‎آمیز باقی ماندن برنامه هسته‎ای ایران باشد.

برجام مؤلفه ای کلیدی در ساختار عدم اشاعه هسته‎ای و برای امنیت اروپا، منطقه و تمامی جهان حیاتی است. از ایران انتظار داریم به همه تعهدات هسته‎ای خود ذیل برجام پایبند باشد.

این بیانه می‌افزاید: رفع تحریم‎های هسته‎ای بخش ضروری از برجام است و هدف از آن اعمال تاثیر مثبت نه‎تنها بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران، بلکه مهمتر از آن، بر زندگی مردم این کشور است. اتحادیه اروپا مصمم به حفظ منافع اقتصادی اروپایی‎هایی است که در پیروی از قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در تجارت مشروع با ایران سهیم هستند. به همین دلیل، برای حفاظت شرکت‎های اروپایی طرف معامله با ایران از گزند تحریم‌های آمریکا، نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا از فردا ۷ آگوست اجرایی می‌شود.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: طرفین باقی‎‌مانده در برجام متعهد به همکاری برای حفظ و نگهداری کانال‏های مالی موثر با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران هستند. در این زمینه و همچنین درخصوص موضوعات دیگر، همکاری ما با یکدیگر و همچنین کشورهای ثالث حامی برجام که خواستار حفظ روابط تجاری با ایران هستند، ادامه می‎‏یابد. این تلاش‎ها طی هفته‎های آینده در سطح وزرای خارجه (کشورهای طرف برجام) تشدید و مرور خواهد شد.