به گزارش خبرگزاری مهر، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در بیانیه مشترک با وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و انگلیس از اعمال مجدد تحریمهای ایران ابراز تاسف کرد.
در این بیانیه میخوانیم: عمیقاً از بابت اعمال مجدد تحریمهای ایران که نتیجه خروج واشنگتن از توافق جامع هستهای است متاسفیم.
همانگونه که آژانس بینالمللی انرژی اتمی در ۱۱ گزارش پیاپی خود تاکید کرد، برجام اجرا شده و از توانایی رسیدن به اهداف خود برخوردار است تا تضمینی بر صلحآمیز باقی ماندن برنامه هستهای ایران باشد.
برجام مؤلفه ای کلیدی در ساختار عدم اشاعه هستهای و برای امنیت اروپا، منطقه و تمامی جهان حیاتی است. از ایران انتظار داریم به همه تعهدات هستهای خود ذیل برجام پایبند باشد.
این بیانه میافزاید: رفع تحریمهای هستهای بخش ضروری از برجام است و هدف از آن اعمال تاثیر مثبت نهتنها بر روابط تجاری و اقتصادی با ایران، بلکه مهمتر از آن، بر زندگی مردم این کشور است. اتحادیه اروپا مصمم به حفظ منافع اقتصادی اروپاییهایی است که در پیروی از قوانین اتحادیه اروپا و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، در تجارت مشروع با ایران سهیم هستند. به همین دلیل، برای حفاظت شرکتهای اروپایی طرف معامله با ایران از گزند تحریمهای آمریکا، نسخه به روز شده قوانین مسدودساز تحریمی اتحادیه اروپا از فردا ۷ آگوست اجرایی میشود.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: طرفین باقیمانده در برجام متعهد به همکاری برای حفظ و نگهداری کانالهای مالی موثر با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران هستند. در این زمینه و همچنین درخصوص موضوعات دیگر، همکاری ما با یکدیگر و همچنین کشورهای ثالث حامی برجام که خواستار حفظ روابط تجاری با ایران هستند، ادامه مییابد. این تلاشها طی هفتههای آینده در سطح وزرای خارجه (کشورهای طرف برجام) تشدید و مرور خواهد شد.
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