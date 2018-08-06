به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، در جلسه شورای هماهنگی و پشتیبانی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس که به ریاست سید محمد علی افشانی شهردار تهران و نایب رئیس هیئت امنای موزه تشکیل شده بود، سردار سرتیپ بسیجی دکتر «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و رئیس هیئت مدیره موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گزارشی از روند اصلاح و فرایند تصویب اساسنامه جدید موزه از سوی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) و مصوبات هیئت امنای موزه در خصوص برنامه ها و بودجه سال ۹۷ موزه ارائه و ضمن بیان سوابق مثبت و فعالیت های مؤثر و اثر گذار مهندس افشانی در حوزه ساخت موزه در استان فارس از نگاه ارزشمند شهردار تهران به مقوله دفاع مقدس به دلیل سابقه حضور در جبهه های حق علیه باطل و اعتقاد ایشان به فرهنگ جهاد وشهادت تقدیر کرد.

در ادامه این جلسه جعفری مدیر عامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ضمن تبریک انتصاب مهندس افشانی به عنوان شهردار تهران، گزارشی را از اقدامات موزه در خصوص کاهش هزینه ها، تعدیل بازنشستگان، انتصاب مدیران جوان و تحصیل کرده، جذب روز افزون بازدیدکنندگان داخلی و خارجی، مشکلات اعتباری، تخصیص ها و پرداخت های مالی به موزه، ارائه کرد.

ولی الله شجاع پوریان، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و عضو هیئت مدیره موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ادامه این جلسه از دفاع مقدس به عنوان فرصتی بی نظیر و الهام بخش برای نسل جوان یاد کرد و ضمن تشکر از تلاش های و اقدامات موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آمادگی معاونت اجتماعی و فرهنگی در کمک به تحقق مأموریت های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را اعلام کرد.

در ادامه «سید محمد علی افشانی» شهردار تهران و نایب رئیس هیئت امنای موزه با یاد امام خمینی (ره) و شهدای گرانقدر دفاع مقدس بر اهتمام شهرداری نسبت به توسعه فعالیت های مرتبط با دفاع مقدس بویژه کمک به توسعه و ارتقای موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید و یاد آور شد: مدیریت شهری از فعالیت های موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حمایت و پشتیبانی خواهد کرد چراکه آثار موجود در این مکان فرصت مناسبی را مهیا می کند تا نسلی که جنگ تحمیلی را ندیده و با رشادت های دلیرمردان و شیرزنان این مرز و بوم، آشنایی کمتری دارد، با رخدادها و ارزش های دفاع مقدس بیشتر آشنا شود.

شهردار تهران و نایب رئیس هیئت امنای موزه در ادامه با یادآوری رشادت های رزمندگان اسلام در دوراه دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی را گرامی داشت و افزود: افتخار بنده این است که چند صباحی در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور داشتم و از نزدیک با دلاوری های این بزرگ مردان آشنا شده ام.

وی در پایان با بیان اینکه تکریم رزمندگان و آثار دوران دفاع مقدس بر ما واجب است، بر ضرورت ایفای تعهدات شهرداری تهران درخصوص موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد.