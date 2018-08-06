به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوروزی در تداوم انجام نمونه گیری های دوپینگ و برنامه های آموزشی در خصوص مبارزه با دوپینگ گفت: براساس جلسات برگزار شده بین کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) و هماهنگی به عمل آمده روند انجام نمونه گیری های دوپینگ همانند سال های گذشته با قدرت و دقت هر چه بیشتر اجرا می شود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی در ادامه افزود: در همین راستا قبل از شروع فصل مسابقات لیگ برتر نمونه گیری های خارج از مسابقه براساس سیاست انتخاب تیم ها (تصادفی و هدفمند) انجام شد. همچنین با قدرت در تمام مسابقات لیگ های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در بخش آقایان و بانوان این امر مهم با قدرت و دقیق در حال انجام است.

دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در پایان اظهار داشت: همین روند در هفته های ابتدایی لیگ برتر ادامه خواهد یافت و براساس تجربیات بدست آمده نمونه گیری های هدفمند از تیم ها افزایش خواهد یافت. همچنین ستاد ملی مبارزه با دوپینگ و کمیته پزشکی فدراسیون آمادگی خود را جهت برگزاری آموزش های مبارزه با دوپینگ برای باشگاه‌ها در هر زمان و هر مکان اعلام می دارد.