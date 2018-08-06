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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۵۳

کلنگ زنی مدرسه خیرساز در روستای بابرتین مرند

کلنگ زنی مدرسه خیرساز در روستای بابرتین مرند

مرند – کلنگ احداث یک مدرسه ۵ کلاسه خیرساز با مشارکت بانک ملی در روستای بابرتین شهرستان مرند به زمین زده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث مدرسه ۵ کلاسه خیرساز شهید اسدی با مشارکت بانک ملی و آموزش و پرورش در زمینی به مساحت ۳۸۰ مترمربع  در روستای بابرتین شهرستان مرند به زمین زده شد.

داود گرشاسبی فرماندار ویژه شهرستان مرند ظهر امروز در این مراسم، اظهار داشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۴۰ درصد مدارس کشور توسط خیرین احداث شده است.

وی افزود: ۱۰ درصد مدارس کشور نیز توسط سازمان ها، موسسات و بانک ها احداث و یا تجدید بنا شده است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد: برای احداث این مدارس خیرساز در کشور، تاکنون ۲۰ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

گرشاسبی تصریح کرد: اگر خواهان توانمندسازی نسل آینده هستیم تا کشور را از پیچ های خطرناک به سلامت عبور دهند، این کار باید از مدارس و با تربیت دانش آموزان آغاز شود.

همچنین معاون مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در این مراسم با اشاره به کلنگ زنی مدرسه خیرساز در روستای بابرتین گفت: احداث این مدرسه ۵ کلاسه،  با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال انجام خواهد شد.

اباذر کاظمی افزود: ۴۰ دانش آموز در این مدرسه تحصیل خواهند کرد که امیدواریم احداث این مدرسه گامی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان این روستا باشد.

کد مطلب 4367621

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