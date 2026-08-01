یوفا علیه اینفانتینو/ رئیس فیفا اعتماد خانواده فوتبال را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم فیفا برای کنار گذاشتن طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری رقابت‌های خود، از جمله جام جهانی، به سرمایه‌گذاران خصوصی استقبال کرد و در عین حال انتقادهای تندی را متوجه جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، کرد.

در این بیانیه آمده است:

زمانی که جیانی اینفانتینو در سال ۲۰۱۶ برای کسب رأی و اعتماد اعضای فیفا جهت انتخاب شدن به عنوان رئیس این نهاد تلاش می‌کرد، گفته بود: بدیهی است که باید شفاف باشیم. من طی ۱۵ سال حضورم در یوفا همواره شفاف عمل کرده‌ام. شما باید هر روز در زندگی فیفا نقش داشته باشید.

او همچنین خطاب به اعضای فیفا گفته بود: پول فیفا، پول شماست؛ این پول متعلق به رئیس فیفا نیست. این پول متعلق به شما، یعنی فدراسیون‌های ملی است و باید صرف توسعه فوتبال شود، نه هیچ چیز دیگر.

یوفا معتقد است که اینفانتینو به هیچ‌یک از این دو وعده عمل نکرده است. در بیانیه آمده است: توافق غیرشفاف، پشت‌پرده و بحث‌برانگیزی که او طراحی کرد و تلاش داشت آن را به تصویب برساند، هیچ نسبتی با شفافیت نداشت.

یوفا همچنین تأکید کرده است که با وجود آنکه ذخایر مالی فیفا اکنون بیش از ۵ میلیارد دلار است، اینفانتینو نتوانسته از منابع مالی این نهاد به نفع توسعه فوتبال و فدراسیون‌های عضو استفاده کند.

بر همین اساس، یوفا اعلام کرد که از همین حالا همکاری با شرکا و ذی‌نفعان فوتبال در سراسر جهان را آغاز خواهد کرد تا راهکاری تازه برای توزیع منابع مالی از طریق برنامه فعلی FIFA Forward ارائه دهد.

در ادامه بیانیه آمده است: باید از بخشی از پولی که بدون استفاده در حساب‌های بانکی فیفا باقی مانده، برای ایجاد تحول و حمایت از فوتبال پایه و توسعه این ورزش در تمام ۲۱۱ کشور عضو فیفا استفاده شود؛ اما برای انجام این کار نیازی نیست دارایی‌های ارزشمند خانواده فوتبال را بفروشیم.

یوفا عقب‌نشینی فیفا از این طرح را «پیروزی برای کل فوتبال» توصیف کرده، اما تأکید کرده است که این پایان ماجرا نیست.

در بیانیه آمده است: این طرح کنار گذاشته شده، اما مأموریت بازسازی اعتماد به فیفا تازه آغاز شده است.

یوفا همچنین هشدار داده است که ادامه چنین روندی قابل قبول نیست و اعلام کرده: دیگر نمی‌توان با طرح‌های محرمانه، تصمیم‌های شتاب‌زده، برنامه‌هایی که پشت درهای بسته و توسط افرادی ناشناس تدوین می‌شوند و سودمندی آنها برای فوتبال محل تردید است، به همین شکل ادامه داد. باید مسئولان این اتفاق شناسایی شوند و پاسخگو باشند.

این نهاد اروپایی افزود که طی روزها و هفته‌های آینده، با همکاری فدراسیون‌های عضو خود و همچنین سایر کنفدراسیون‌های قاره‌ای، بررسی جامعی درباره چگونگی شکل‌گیری این اتفاق انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل شود چنین موضوعی دیگر تکرار نخواهد شد.

یوفا در پایان این بخش از بیانیه تصریح کرد: هیچ گزینه‌ای نباید از دستور کار خارج باشد. رهبری فعلی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری از اعضای خانواده فوتبال جهان را نیز از دست داده است.

یوفا در بخش پایانی بیانیه خود بار دیگر از تصمیم فیفا برای کنار گذاشتن طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری مسابقات خود، از جمله جام جهانی، به سرمایه‌گذاران خصوصی استقبال کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که این طرح با مخالفت یکپارچه تمامی فدراسیون‌های عضو یوفا و همچنین بسیاری از فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های فوتبال در نقاط مختلف جهان روبه‌رو شد؛ نهادهایی که وظیفه اصلی آنها حفاظت از منافع فوتبال است.

در پایان نیز یوفا از هواداران، لیگ‌ها، باشگاه‌ها، بازیکنان، شخصیت‌های فوتبالی، فدراسیون‌ها، کنفدراسیون‌ها و همچنین نخست‌وزیران، رؤسای دولت‌ها و تحلیلگرانی که با این طرح مخالفت کردند، قدردانی کرد و اعلام داشت که آنها به رئیس فیفا نشان دادند فوتبال برای فروش نیست.