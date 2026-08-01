به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، یکصد و شصت و پنجمین شورای دانشگاه پیام نور با حضور امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور و اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست که با هدف تدوین راهبردهای کلان آموزشی برگزار شد، اعضا به بررسی دو دستورکار مهم و اساسی پرداختند.
در بخش نخست این جلسه، «آییننامه جامع پذیرش و تحصیل دانشجویان بینالملل» به صورت مشروح مورد بحث و تبادل نظر تخصصی قرار گرفت. این آییننامه که با هدف ساماندهی، تسهیل و استانداردسازی فرآیند جذب دانشجویان بین الملل تدوین شده است، پس از بررسی در شورای دانشگاه، برای طرح و بررسی به هیئت امنای دانشگاه و متعاقباً شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ارائه خواهد شد. اعضای شورا بر اهمیت توسعه دیپلماسی علمی و افزایش سهم دانشگاه پیامنور در آموزش بینالمللی تأکید کردند.
دومین دستورکار این نشست نیز به «اصلاحیه دستورالعمل نحوه اعطای مجوز دفاع از رساله با استفاده از گواهی پذیرش» اختصاص یافت. در این بخش، سازوکارهای تشویقی و تسهیلگرانه برای دانشجویان مقطع دکتری که موفق به دریافت گواهی پذیرش (Acceptance Letter) معتبر از مجلات علمی-پژوهشی بینالمللی شدهاند، بازنگری شد. هدف از این اصلاحیه، روانسازی مسیر دفاع برای پژوهشگران برتر و ارتقای سطح تولیدات علمی دانشگاه در نظامهای رتبهبندی جهانی است.
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