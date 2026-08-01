به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، نخستین نشست با فعالان انجمن صنایع پیشرفته و انجمن صنایع تجارت الکترونیک، پس از برگزاری نخستین رویداد راهبردی معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور صبح امروز ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵ به میزبانی صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.
در این نشست حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، اصغر نورالهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، جمعی از مدیران شرکتهای حوزه صنایع پیشرفته، تجارت الکترونیک، دریایی و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر، به بحثو گفتوگو پیرامون مدلهای نوین تامین مالی، حمایت از ثبات و رشد تولید محصولات دانشبنیان پرداختند.
افشین در این نشست، با اشاره به اهمیت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای زیستبوم فناوری کشور، تأمین مالی را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی شرکتهای دانشبنیان دانست و اظهار کرد: شرکتهایی که بخش عمده فروش آنها از محل محصولات دانشبنیان تأمین میشود، بیش از هر زمان دیگری به ابزارهای مالی متناسب با شرایط فعالیت خود نیاز دارند.
وی با اشاره به همکاری مشترک معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی برای طراحی سازوکارهای جدید تأمین مالی، افزود: در این چارچوب دو ابزار جدید پیشبینی شده است که نخستین آن «اوراق توسعه فناوری» است که در مسیر عملیاتی قرار گرفته است و دومین ابزار نیز طرح «همافزا» است که با هدف افزایش توان تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان طراحی شده است.
افشین، درباره سازوکار طرح «همافزا» توضیح داد: در این مدل، بخش خصوصی بخشی از منابع مالی خود را وارد طرح میکند و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به همان میزان منابع تأمین میکند. سپس این منابع در شبکه بانکی تجمیع شده و امکان پرداخت تسهیلاتی معادل شش برابر آورده بخش خصوصی فراهم میشود؛ مدلی که در شرایط کنونی اقتصاد کشور میتواند نقش مؤثری در رفع چالش سرمایه در گردش شرکتهای دانشبنیان ایفا کند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه اجرای هر ابزار مالی جدید، نیازمند اصلاح مستمر بر اساس بازخورد فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: نشست امروز با حضور نمایندگان دو انجمن بزرگ شرکتهای دانشبنیان شامل انجمن صنایع پیشرفته و انجمن تجارت الکترونیک فرصتی ایجاد کرد تا مسائل و موانع اجرایی این طرح از زبان فعالان زیستبوم شنیده و تصمیمهای لازم برای بهبود فرآیندها اتخاذ شود.
وی با اشاره به حمایت معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی برای حمایت از تامین سرمایه در گردش دانشبنیانها گفت: شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای تأمین سرمایه در گردش، تا سقف ۳۰ درصد فروش محصولات دانشبنیان سال گذشته یا سهماهه نخست سال جاری خود تسهیلات دریافت کنند.
وی همچنین از تسهیل فرآیند ارائه ضمانت برای دریافت این تسهیلات خبر داد و اظهار کرد: در مواردی که بانک برای پرداخت تسهیلات نیازمند اخذ ضمانت باشد، صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق رویههای جاری خود، حمایتهای لازم را در حوزه صدور ضمانتنامه برای این تسهیلات نیز ارائه خواهد کرد تا شرکتها با موانع کمتری در مسیر دریافت منابع مالی مواجه شوند.
معاون علمی رئیسجمهور، با اشاره به اینکه تسهیلات ۳۰ درصدی، تثبیت تولید محصولات دانشبنیان شرکتهای دانشبنیان را حمایت میکند، تصریح کرد: در صورتی که یک شرکت برنامه مشخصی برای افزایش تولید ارائه کند، امکان افزایش میزان سرمایه در گردش نیز بر اساس محاسبات و دستورالعملهای صندوق نوآوری و شکوفایی وجود خواهد داشت.
وی افزود: مجموع سرمایه در گردش پرداختی به هر شرکت در نهایت نمیتواند از ۱۰۰ درصد فروش محصولات دانشبنیان سال گذشته یا سهماهه نخست سال جاری آن فراتر رود؛ بنابراین سقف نهایی حمایت برای شرکتهایی که برنامه توسعه تولید دارند، تا معادل کل فروش محصولات دانشبنیان آنها قابل افزایش خواهد بود.
افشین، با تأکید بر ضرورت جلوگیری از همپوشانی تسهیلات، اظهار کرد: شرکتهایی که پیش از این برای همان فعالیت تولیدی از صندوق نوآوری و شکوفایی یا شبکه بانکی تضامین و تسهیلات دریافت کردهاند، امکان استفاده مجدد از این طرح برای همان موضوع را نخواهند داشت و این ابزار مالی صرفاً برای طرحهای جدید و سرمایه در گردش جدید در نظر گرفته شده است.
وی یکی دیگر از شروط بهرهمندی از این طرح را نداشتن تعهدات معوق در صندوق نوآوری و شکوفایی یا شبکه بانکی عنوان کرد و گفت: شرکتهای واجد شرایط میتوانند در مرحله نخست تا ۳۰ درصد فروش سالانه محصولات دانشبنیان خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند و در صورت تحقق شرایط افزایش تولید، این میزان تا سقف ۱۰۰ درصد فروش محصولات دانشبنیان قابل افزایش خواهد بود.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور در پایان ابراز امیدواری کرد با تصمیمات اتخاذشده در این نشست، نخستین گروه از شرکتهای متقاضی در مدت کمتر از یک ماه آینده بتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.
حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از تثبیت و رشد تولید دانشبنیانها
در ادامه این نشست، اصغر نورالهزاده، رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، با تشریح سازوکار اجرایی حمایتهای مالی پیشبینیشده در قالب طرح «همافزا»، تأکید کرد: استمرار فعالیت تولیدی شرکتهای دانشبنیان در شرایط کنونی، مستلزم تأمین سرمایه در گردش و فراهم شدن امکان تثبیت و توسعه تولید است.
وی با بیان اینکه نخستین محور این بسته حمایتی، تثبیت تولید شرکتهای دانشبنیان است، اظهار کرد: بر این اساس، مبنای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش برای تثبیت تولید، معادل ۳۰ درصد فروش محصولات دانشبنیان شرکت در دوره مبنا خواهد بود. این دوره مبنا میتواند بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده سهماهه اخیر یا صورتهای مالی سال گذشته تعیین شود و پس از بررسی، مبنای محاسبات قرار گیرد.
رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به پیشبینی سازوکاری برای حمایت از شرکتهای دارای برنامه توسعه تولید، افزود: شرکتهایی که برنامه مشخصی برای افزایش ظرفیت تولید ارائه کنند، علاوه بر تسهیلات مربوط به تثبیت تولید، میتوانند از حمایتهای تکمیلی برای رشد تولید نیز بهرهمند شوند.
نورالهزاده تصریح کرد: میزان این حمایتها بر اساس برنامه رشد تولید ارائهشده از سوی شرکت و با اتکا به قیمت تمامشده محصولات در صورتهای مالی دوره مبنا محاسبه خواهد شد. در واقع، با توجه به میزان افزایش تولید پیشبینیشده، اعم از رشد ۱۰ درصدی، ۲۰ درصدی یا سطوح بالاتر، حجم تسهیلات متناسب با هزینه تولید همان میزان محصول تعیین و در اختیار شرکت قرار میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: هدف از این سازوکار، فراهم کردن منابع مالی لازم برای افزایش تولید شرکتهای دانشبنیان، تقویت توان پاسخگویی آنها به نیازهای بازار و کمک به تأمین نیازهای کشور در شرایط فعلی است. این مدل، ضمن پشتیبانی از تثبیت تولید، زمینه توسعه ظرفیت تولید شرکتهای دانشبنیان را نیز فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصاد دانشبنیان ایفا کند.
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