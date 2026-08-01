ستاره مصری به الاتحاد عربستان نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مذاکرات محمد صلاح با باشگاه بشیکتاش ترکیه به نتیجه نرسیده است، رسانه‌ عربی «winwin» از پیشرفت مذاکرات این ستاره مصری با باشگاه الاتحاد عربستان خبر داد.

باشگاه الاتحاد با ارائه پیشنهادی قابل توجه، گام بلندی برای جذب کاپیتان تیم ملی مصر برداشته است. گفته می‌شود مدیران این باشگاه دستمزدی ۲۵ میلیون دلاری در سال به صلاح پیشنهاد کرده‌اند؛ رقمی که نقش مهمی در پیشرفت مذاکرات میان دو طرف داشته است.

این رسانه مدعی شده است محمد صلاح با پیشنهاد الاتحاد موافقت کرده و انتظار می‌رود قرارداد این بازیکن با باشگاه عربستانی به‌زودی به امضا برسد.

در صورت نهایی شدن این انتقال، صلاح به جمع ستاره‌های سرشناسی خواهد پیوست که در سال‌های اخیر راهی لیگ حرفه‌ای عربستان شده‌اند.