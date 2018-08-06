پرداخت ۵۷۸ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال فراگیر در ایلام مصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی روز دوشنبه در جلسه اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ایلام اظهار کرد: پرداخت این تسهیلات در چارچوب ۴۳ طرح بوده و در صورت اجرا برای ۶۸۵ نفر اشتغال ایجاد می کند.

وی افزود: طی مدت یاد شده ۱۳۳ طرح روستایی نیز که می تواند برای ۳۷۹ نفر ایجاد اشتغال کند در حوزه اشتغال روستایی در این شهرستان به بانک های عامل معرفی شده اند.

فرماندار ایلام گفت: اعتبار در نظر گرفته شده نیز ۲۴۴ میلیارد ریال است که تاکنون با پرداخت آن به ۳۲ طرح موافقت شده است.

بسطامی اضافه کرد: در شرایطی که آمریکایی ها حجم سنگینی از تحریم ها را علیه کشورمان ایجاد کرده اند باید از منابع موجود به بهترین شکل ممکن در راستای رونق تولید و اشتغال بهره بگیریم.

وی تاکید کرد: منابع دولت نیز محدود است ولی باید به کم بخش خصوصی و بانک های عامل بتوانیم چرخه واحدهای تولیدی را با سرعت بیشتری به چرخش در آوریم.

فرماندار ایلام گفت: بسطامی با بیان اینکه اشتغالزایی در استان باید متناسب با ظربا توجه به نقدینگی بالای موجود در کشور باید بتوانیم با ایجاد مشوق زمینه بکارگیری این منابع مالی را در بخش تولید و با هدف اشتغال فراهم آوریم و بدون شک با تحقق این امر بخش قابل توجهی از آثار تحریم ها کاهش خواهد یافت.