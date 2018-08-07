مجلس با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون عمران در خصوص رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب و نیز نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران، در دستور کار قرار گرفت تا صحن مجلس در خصوص آن نظر دهد.

این تحقیق و تفحص که از سوی کواکبیان، بادامچی، مازنی، محجوب، هاشم زایی و حیدری نمایندگان تهران و نیز فیضی نماینده اردبیل و وحدتی نماینده سطان‌آباد، طراحی شده شامل چهار محور می‌شود؛

۱ـ خسارات وارده به ناشران کتاب به دلیل ضعف در ساخت و ساز نمایشگاه شهر آفتاب

۲ـ ابهام در تغییر کاربری و نحوه واگذاری املاک شهرداری تهران

۳ـ عدم واریز مبالغ حاصل از واگذاری بوستان مادر

۴ـ تخلف و بی‌انضباطی مالی در پروژه‌ها

مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح‌طلب تهران در دفاع از تقاضای تحقیق و تفحص، مدعی واگذاری هزار ملک در دوران شهردار اسبق تهران شد و عنوان کرد: همه اینها در حالی است که کل حقوق‌های نجومی ۴۰-۳۰ میلیارد تومان بیشتر نبوده است اما این املاک واگذار شده هرکدام هزاران میلیارد ارزش داشته‌ است.

در نهایت ابتدا نظر کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد که نمایندگان با ۸۵ رأی موافق، ۸۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن با رد تحقیق و تفحص مخالفت کردند و در ادامه انجام تحقیق و تفحص به رأی گذاشته شد که در این مرحله نیز نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن با انجام تحقیق و تفحص نیز موافقت نکردند، به این ترتیب تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار مجلس خارج شد.