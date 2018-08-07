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۱۶ مرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۰۳

شماره فرهاد مجیدی به نیومایر رسید/ تبریزی با پیراهن شماره ۱۱

شماره فرهاد مجیدی به نیومایر رسید/ تبریزی با پیراهن شماره ۱۱

شماره پیراهن بازیکنان جدید تیم استقلال مشخص شد و بر این اساس مارکوس نیومایر با پیراهن شماره ۷ و مرتضی تبریزی با پیراهن شماره ۱۱ بازی می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شماره پیراهن برخی از بازیکنان جدید استقلال مشخص شد و با اعلام اصغر حاجیلو سرپرست این تیم در ادامه مسابقات لیگ برتر مارکوس نیومایر هافبک آلمانی آبی پوشان پیراهن شماره ۷ را که در گذشته بر تن فرهاد مجیدی بود بر تن خواهد کرد.

بر همین اساس مرتضی تبریزی نیز با پیراهن شماره ۱۱ در میادین حضور خواهد یافت. این در حالی است که به جز تبریزی جابر انصاری و مهدی قائدی نیز خواهان استفاده از این شماره بودند.

مهدی قائدی در آسیا قطعا با همان شماره پیراهن قبلی اش که ۱۶ بود بازی خواهد کرد اما باتوجه به این که این شماره پیراهن در لیگ برتر به الهیار صایدمنش تعلق گرفته قائدی در لیگ برتر باید از شماره پیراهن دیگری استفاده کند. 

کد مطلب 4368356

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    نظرات

    • فرهادمجیدی IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
      0 0
      پاسخ
      مربی خیلی خوبی است فرهاد سرجدت برگرد

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