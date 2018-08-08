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۱۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۹

لیگ برتر فوتسال بانوان؛

زمان برگزاری دیدارهای نمایندگان شیراز تغییر کرد

زمان برگزاری دیدارهای نمایندگان شیراز تغییر کرد

زمان برگزاری دو دیدار رقابتهای لیگ برتر فوتسال بانوان از سوی سازمان لیگ فوتسال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتسال بانوان  فصل ۹۷ از روز جمعه ۱۹ مرداد ماه آغاز می شود. برنامه هفته نخست پس از اعمال تغییرات به شرح زیر است.

هفته اول 

جمعه، ساعت ۱۱ صبح

* دختران کویر مس کرمان - تامی نو اصفهان
* استقلال ساری - دریژ نو فرخ شهر
* ملی حفاری ایران -  مس رفسنجان
*سپید رود تهران - پالایش نفت آبادان
*پویندگان فجر شیراز - هیات فوتبال خراسان رضوی( این دیدار ساعت ۱۰:۰۰ برگزار می شود)
*پارس آرا شیراز - شهرداری رشت ( این دیدار از ساعت ۱۲:۳۰ برگزار می شود)

به گزارش خبرنگار مهر، در برنامه اولیه اعلام شده، دیدارهای نمایندگان تیم شیراز ابتدا در یک سالن و همزمان اعلام شده بود.

کد مطلب 4369482
ساناز سلیمان آبادی

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