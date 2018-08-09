غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) با حضور رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، همزمان با ماه ذی‌القعده و ایام زیارت مخصوص رضوی، مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام)، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.