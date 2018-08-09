به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، همزمان با ماه ذیالقعده و ایام زیارت مخصوص رضوی، مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام)، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.
صبح امروز طی مراسمی انجام گرفت؛
غبارروبی مضجع مطهر حضرت امام رضا (ع) با حضور رهبر معظم انقلاب
مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع)، صبح امروز (پنجشنبه) با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار شد.
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