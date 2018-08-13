به گزارش خبرنگار مهر، طبق برنامه اعلام شده از سوی میزبان هجدهمین دوره بازی های آسیایی در جاکارتا قرار است مسابقات دوچرخه سواری در بخش جاده از ۲۲ آگوست مصادف با ۳۱ مرداد ماه آغاز شود اما تغییر و جابجایی زمان رقابت ها برای تیم ملی کشورمان دردسر ایجاد کرده است.

برنامه قدیم رکابزنان در بخش جاده

۳۱ مرداد: تایم تریل مردان و زنان

اول شهریور: جاده زنان

دوم شهریور: جاده مردان

برنامه جدید اعلام شده از سوی میزبان در بخش جاده

۳۱ مرداد: جاده زنان

اول شهریور: جاده مردان

دوم شهریور: تایم تریل بانوان

سوم شهریور: تایم تریل مردان

طبق روال همه رقابت های دوچرخه سواری ابتدا مسابقات تایم تریل و بعد از آن مسابقات جاده در بخش استقامت برگزار می شد اما تصمیم مسئولان برگزاری بازی های آسیایی و تغییر برنامه تیم دوچرخه سواری، ایران را در این رقابت ها متضرر کرده و منجر به تغییر ترکیب ایران شده است.

خسرو قمری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تایید زمان بندی برگزاری رقابت های بخش جاده در جاکارتا گفت: ما اعتراض خود را در خصوص این تغییر و جابجایی رقابت های دوچرخه سواری هم از سوی کشورمان و هم به عنوان رئیس کمیته جاده آسیا به فدراسیون دوچرخه سواری آسیا و فدراسیون جهانی به صورت کتبی ارسال کردیم. همچنین این اعتراض را به تمام کشورهای آسیا نیز رونوشت دادیم که آنها هم پیگیری کنند.

وی افزود: مطمئنا در جلسه ای که در جاکارتا خواهیم داشت یکی از اعتراضات ما همین مساله است. اگر این برنامه اصلاح نشود بعد از آن به صورت سفت و محکم این بی نظمی را در فدراسیون دوچرخه سواری آسیا پیگیری کرده و تذکر جدی به میزبان رقابت های آسیایی خواهیم داد چرا که میزبان نباید در چنین زمانی چنین تغییری در روند مسابقات بدهد. این کار واقعا یک کار آماتور و غیرورزشی است که در این زمان کم تا بازی ها برنامه رقابت ها را تغییر دادند.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری در پاسخ به این سوال که آیا این مساله باعث شده تا شاهد کاهش تعداد مدال های قول داده شما در این بازی ها باشیم گفت: بله قطعا همین است، مساله پیش آمده با توجه به وضعیت فعلی دوچرخه سواری و شرایط گذشته دردسرساز شده است. ما در دوره قبل بازی ها صاحب دو مدال در بخش جاده شدیم؛ یکی در تایم تریل و یکی در استقامت. آروین معظمی در استقامت مدال نقره آورد اما با این شرایط مدال آوری برایمان سخت شده است. به هر حال با این اتفاق ریسک هایی است که باید قبول کنیم و با این شرایط درصد کسب مدال مان کمتر می شود.

سلگی مدیر تیم های ملی دوچرخه سواری کشورمان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: این تغییر زمان بندی رقابت ها باعث شد تا در ترکیب تیم تغییراتی ایجاد کنیم و قرار است در تایم تریل انفرادی تنها آروین معظمی گودرزی رکاب بزند.

به گزارش خبرنگار مهر، به گفته کارشناسان دوچرخه سواری کشورهای صاحب نام با توجه به سرمایه گذاری هایشان از تعداد رکابزنان بیشتری برخوردارند و به راحتی می توانند در هر بخش یک رکابزن تخصصی را به کار بگیرند اما با توجه به ظرفیت های محدود دوچرخه سواری کشورمان و رکابزنان آماده باید یک ورزشکار در هر دو بخش تایم تریل و جاده شرکت می کرد که با توجه به برگزاری برنامه جدید رقابت های جاده در ابتدا دوچرخه سوار نمی تواند در زمان لازم ریکاوری را انجام داده و به مسابقه تایم تریل برسد. همین مساله باعث تغییر ارنج تیم ملی شده و شانس مدال آوری ایران در این بخش تا حدی کاهش پیدا کرده است.

هجدهمین دوره بازی های آسیایی از ۲۷ مرداد تا ۱۱ شهریور به میزبانی اندونزی برگزار خواهد شد و کاروان ورزشی ایران نیز با ۳۷۸ ورزشکار در این بازی ها حضور خواهد داشت.