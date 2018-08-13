غلامرضا جهان تیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست واحد محیط بانی طارم سفلی در حین گشت وکنترل و اجرای قوانین و مقررات شکار و صید موفق به دستگیری ۳ نفر شکارچی متخلف در این منطقه شدند.

فرمانده یگان محیط زیست استان قزوین افزود: از متخلفان تعداد سه قبض سلاح «۵ تیر، دلول و تک لول» و لاشه ۵ قطعه کبک و مقادیری ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

جهان تیغ اضافه کرد: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قزوین نیز طی پایش واحدهای پرنده فروشی موفق به کشف و ضبط یک بهله دلیجه شدند که به صورت غیر مجاز در یک مغازه پرنده فروشی نگهداری می شد.

جهان تیغ در پایان گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست استان به ‌صورت شبانه‌روزی مشغول گشت و کنترل در مناطق مختلف استان هستند تا در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد لازم را انجام دهند و قطعا از هیچ تخلفی چشم‌پوشی نخواهد شد.