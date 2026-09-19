کریمی: تولید مرغ کرمانشاه به رکورد جدید رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عرضه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز در بازار مصرف استان در روز شنبه ۲۸ شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این میزان تولید و عرضه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیسابقه بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: براساس گزارشهای دریافتشده از کشتارگاههای طیور و ادارهکل دامپزشکی استان، در روز ۲۸ شهریورماه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز تولید و روانه بازار مصرف شده است.
وی با اشاره به میزان مصرف مرغ در استان تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد مصرف روزانه مرغ در کرمانشاه حدود ۱۳۰ تن است و بخش باقیمانده تولید استان بهصورت روزانه به تهران و سایر استانهای متقاضی ارسال میشود.
کریمی با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای زنجیره تولید مرغ در استان گفت: با تلاش و برنامهریزیهای صورتگرفته، روند تولید مرغ در کرمانشاه به وضعیت پایدار رسیده و ظرفیت تولید استان امکان تأمین نیاز بازار داخلی و ارسال مازاد به دیگر استانها را فراهم کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: رکورد تولید مرغ در استان طی هفته گذشته برای دومین بار در نیمه نخست سال جاری شکسته شده است و رکورد قبلی در روز ۲۶ شهریورماه با تولید بیش از ۲۳۵ تن مرغ به ثبت رسیده بود.
وی بیان کرد: ثبت رکورد جدید تولید مرغ با عرضه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم در روز ۲۸ شهریورماه، نشاندهنده افزایش ظرفیت تولید و تداوم روند پایدار فعالیت زنجیره تولید مرغ در استان کرمانشاه است.
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