کریمی: تولید مرغ کرمانشاه به رکورد جدید رسید

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از عرضه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز در بازار مصرف استان در روز شنبه ۲۸ شهریورماه خبر داد و اظهار کرد: این میزان تولید و عرضه از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه افزود: براساس گزارش‌های دریافت‌شده از کشتارگاه‌های طیور و اداره‌کل دامپزشکی استان، در روز ۲۸ شهریورماه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم مرغ کشتار روز تولید و روانه بازار مصرف شده است.

وی با اشاره به میزان مصرف مرغ در استان تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد مصرف روزانه مرغ در کرمانشاه حدود ۱۳۰ تن است و بخش باقی‌مانده تولید استان به‌صورت روزانه به تهران و سایر استان‌های متقاضی ارسال می‌شود.

کریمی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای زنجیره تولید مرغ در استان گفت: با تلاش و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، روند تولید مرغ در کرمانشاه به وضعیت پایدار رسیده و ظرفیت تولید استان امکان تأمین نیاز بازار داخلی و ارسال مازاد به دیگر استان‌ها را فراهم کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: رکورد تولید مرغ در استان طی هفته گذشته برای دومین بار در نیمه نخست سال جاری شکسته شده است و رکورد قبلی در روز ۲۶ شهریورماه با تولید بیش از ۲۳۵ تن مرغ به ثبت رسیده بود.

وی بیان کرد: ثبت رکورد جدید تولید مرغ با عرضه بیش از ۲۴۹ تن و ۵۷۰ کیلوگرم در روز ۲۸ شهریورماه، نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و تداوم روند پایدار فعالیت زنجیره تولید مرغ در استان کرمانشاه است.