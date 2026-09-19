کولیوند: استان سمنان به سمت نظام یکپارچه آماری حرکت کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان در محل استانداری با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای اجرایی در اجرای طرح سرشماری، اظهار کرد: تکمیل اطلاعات آماری و ایجاد نظام یکپارچه دادهها باید بهگونهای دنبال شود که برنامهریزیهای استان بر اساس اطلاعات دقیق و منطبق با واقعیتهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی انجام شود.
وی توضیح داد: همه دستگاههای اجرایی استان باید در اجرای طرح سرشماری همکاری کنند تا سمنان در اجرای برنامههای آماری و پاسخگویی به نیازهای آماری کشور عملکرد مطلوبی داشته باشد.
استاندار سمنان با تأکید بر حرکت به سمت نظام یکپارچه اطلاعاتی یادآور شد: با اتصال سامانهها و یکپارچه سازی دادهها باید نیاز به مراجعه حضوری برای جمعآوری اطلاعات کاهش یابد و اطلاعات حوزههایی مانند تولد، مهاجرت، صنعت، کشاورزی، خدمات، بازرگانی، عشایر، اتباع، مهاجران و دانشجویان به صورت دقیق و منسجم در اختیار نظام برنامهریزی قرار گیرد.
کولیوند همچنین بر نقش فرمانداران در اجرای طرح سرشماری تأکید کرد و ادامه داد: فرمانداران باید یکی از معاونان خود را برای عضویت و همکاری با ستاد شهرستان معرفی کنند تا اجرای طرح در نقاط شهری و روستایی با برنامهریزی و هماهنگی مناسب دنبال شود.
وی پایش مرحلهای اطلاعات را نیز ضروری دانست و افزود: پس از پایان کار در هر شهرستان، ستاد شهرستان و استان باید با برگزاری نشست مشترک، اختلافات و اشکالات احتمالی را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند تا اطلاعات نهایی از دقت و انسجام لازم برخوردار باشد.
استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت بررسی نحوه فعالیت و ساعات کاری دستگاههای اجرایی در نیمه دوم سال، خاطر نشان کرد: این موضوع باید با توجه به شرایط موجود و ضوابط ابلاغی و با هماهنگی دستگاههای مربوط تعیین تکلیف شود تا روند خدمترسانی به مردم و انجام وظایف اداری به شکل مطلوب ادامه یابد.
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