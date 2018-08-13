به گزارش خبرنگارمهر، مجید پوررضایی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:پایین بودن سطح پوشش پرداخت وام های ازدواج از میانگین کشوری در استان در ۴ ماهه اول ۹۷ یکی از مهم ترین چالش های پیش روی مجموعه های بانکی است که انتظار داریم با شتاب دهی در فرآیند تکمیل پرونده ها و انعطاف پذیری در اخذ تضامین و اختصاص بیشتری از منابع قرض الحسنه بانک ها به اعطای تسهیلات جهش خوبی را در این حوزه شاهد باشیم.

وی افزود: در ۴ ماهه ابتدایی سال جاری،در مقیاس کشوری تعداد ۵۸۲ هزار و ۹۷۵ نفر متقاضی واجد شرایط دریافت وام ازدواج بوده اند و از این تعداد ۳۲۱ هزار و ۱۸۳ نفر وام دریافت کرده اند که سهم استان از کل وام های توزیعی ۷/۹۹ درصد بوده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان ادامه داد: سال گذشته تعداد ۱۰۵ هزار و ۶۷۰ وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی به زوجین واجد شرایط در استان اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف دبیرخانه ستاد ساماندهی امور جوانان استان رصد وضعیت اعطای وام های ازدواج بوده و در این راستا جلسات مشترک و منظمی با مجموعه بانک های استان برگزار کرده ایم تا با آسیب شناسی و ارایه راهکارهای عملیاتی، تسریع بخشی در فرایندهای پرداخت وام ها و کاهش صف انتظار و افزایش پوشش تسهیلات را برای زوجین جوان شاهد باشیم.

پوررضایی بیان کرد:در برنامه ریزی های استانی و با توجه به وجود بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج(ع)،خراسان رضوی به عنوان قلب تپنده و قطب اصلی کشور در حوزه ازدواج هدف گذاری شده است، لذا در همین چارچوب ،چشم انداز راه اندازی نهضت فراگیر ازدواج موفق و آسان دختران و پسران به منظور عینیت بخشیدن به سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری ترسیم شده است.

معاون فرهنگی و امور جوانان ورزش و جوانان خراسان رضوی گفت: خدمات تمامی مراکز تحت پوشش اداره کل ورزش و جوانان برای جوانان در آستانه ازدواج و زوجین جوان تا ۵ سال اول زندگی در هفته ازدواج در بخش ارائه مشاوره های فردی و خانوادگی رایگان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین بیش از ۵۰ دوره و کارگاه آموزشی قبل،حین و پس از ازدواج در مراکز شهرستان ها،شهرها و حتی روستاهای هدف استان برگزار می شود که این برنامه در راستای ارتقای دانش،تحول نگرش و تعالی بینش در جامعه هدف و با رویکرد جریان سازی رسانه ای و تنویر افکار عمومی تدوین شده است.