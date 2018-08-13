به گزارش خبرنگار مهر، سردار خلیل واعظی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با گرامیداشت روز خبرنگار اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از رسالت های نیروی انتظامی در زمینه ترویج فرهنگ پیشگیری از جرایم است که با کمک و همکاری خبرنگاران محقق می شود.

وی افزود: خبرنگاران با درک موقعیت اجتماعی و شناسایی مسائل روز جامعه می توانند جامعه به سمت پویایی و توسعه سوق دهند و یاری رسان دستگاه ها و ارگان های مختلف حمایتی، نظارتی و خدمات رسان باشند.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نامگذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: در این راستا نیروی انتظامی نیز اولین اولویت خود را برخورد با مفاسد اقتصادی تعیین کرده است.

واعظی با بیان اینکه تیم تخصصی در این راستا به طور شبانه روز در نیروی انتظامی استان فعال هستند، تصریح کرد: در همین راستا و با گشت های نظارتی یک انبار احتکار برنج به میزان ۵۰۰ تن به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در استان شناسایی شد.

وی گفت: همچنین یک انبار احتکار دیگر نیز در شهرستان دشتستان که شامل برنج، ماکارونی و دیگر مایحتاج مردم بود نیز شناسایی شد.

فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر، خاطر نشان کرد: در ۴ ماه نخست سال سه انبار احتکار به ارزش ریالی ۱۴۱ میلیارد ریال در استان کشف شده است.