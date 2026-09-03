کشف ۱۳ تن کالای اساسی احتکار شده در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۶تن روغن خوراکی ، ۲ تن شکر و ۵ تن برنج احتکاری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد، بیان کرد: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۳۱میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.