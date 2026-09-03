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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۳

کشف ۱۳ تن کالای اساسی احتکار شده در زاهدان

کشف ۱۳ تن کالای اساسی احتکار شده در زاهدان

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: ۶ تن روغن خوراکی، ۲ تن شکر و ۵ تن برنج احتکاری در زاهدان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همراهی گشت مشترک با وزارت صمت طی بازید از انبارها وفروشگاه های سطح شهر زاهدان، طی استعلام های به عمل آمده از سامانه جامع انبار ها، موفق به کشف ۶تن روغن خوراکی ، ۲ تن شکر و ۵ تن برنج احتکاری شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در این راستا یک انبار متخلف پلمب شد، بیان کرد: ارزش ریالی اقلام مکشوفه بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بیش از ۳۱میلیارد ریال برآورد شده که یک متهم نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6936178

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    نظرات

    • رزمنده ۸ سال دفاع مقدس IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
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      درود برشما ،خدا قوت وخسته نباشید سردار،درزمان جنگ همانند جنگ تحمیلی ۸ساله باید درد مردم را لمس کرد احتکار وگران فروشی در شآن ملت شریف ایران ،خصوصا این استان تمیباشد ،استانی که حافظ مرزها وحافظ نوامیس ملت میباشد باید هوای همدیگر رادر این مقطع زمانی داشته باشیم.دست مریزاد با مخل های اقتصادی وکسانی که درجامعه بی انضباطی میکنند برخورد شدید شود،سردار عزیز بیزحمت خیابان دانشگاه زاهدان رادریابید از ساعت ۱۰ شب تا اذان صبح درمیلانها ی دانشگاه ماشین سوارانی ارامش رابه هم زده وباعث ناراحتی خانواده ها میشود

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