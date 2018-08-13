به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پور ابراهیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: همه تمهیدات لازم برای مقابله با مشکلات داخلی و تهدیدات خارجی باید اندیشیده شود در وضعیت کنونی شرایط و توان اقتصادی کشور باید برای مردم به صورت کامل تشریح شود و مردم باید بدانند که ایران مطابق با گزارش صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کشور هجدهم در خصوص توانمندی اقتصادی است و به خوبی می توانیم در جنگ اقتصادی دشمن برعلیه کشور موفق باشیم اما این موفقیت به راهکارها و مدیریت علمی و جهادی اقتصاد باز می گردد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: علیرغم تمام مشکلات و عوامل بیرونی و درونی از موقعیت خوبی برخوردار هستیم که با حمایت مردم و مسئولان از یکدیگر و موقعیت شناسی می توانیم از معبر و مشکلات کنونی بگذریم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروز نیازمند راهکار هستیم که بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم در واقع باید در شرایط کنونی روی مردم حساب ویژه باز کنیم و خلاء اطلاع رسانی دقیق اقتصادی به مردم را رفع کنیم و مردم را در جریان ریز اقداماتمان در زمینه مسائل اقتصادی قرار دهیم.

پور ابراهیمی بیان کرد: مردم باید در زمینه تصمیم گیریهای اقتصادی مشارکت داشته باشند و در این خصوص از راهکارهای موجود استفاده کنیم، حقیقت این است که تحریمها در دوره جاری با دوره های قبل تفاوتهایی دارد که میتواند فرصتهای بی نظیری را در اختیار کشور قرار دهد مشخصه این تحریمها سرسختی آمریکا و برنامه ریزی جدی برای فشار به بدنه اقتصادی ایران است و از سوی دیگر شاهد جدا شدن همه کشورهای جهان به جز چند کشور از مسیر آمریکا هستیم و نکته جالب توجه این است که کشورهای مختلف در حال رایزنی برای پیدا کردن راهی برای رفع این تحریمها هستند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر در سال ۹۰ می خواستیم با یک کشور اروپایی ارتباط بگیریم این کشورها تحریمهای اتحادیه اروپا را بهانه می کردند و کشورهای آسیایی تحریمهای سازمان ملل را بهانه می کردند اما در حال حاضر هیچ سازمان بین المللی و مرجع جهانی تحریمهای آمریکا برعلیه ایران را منصفانه نمی داند.

برخی از مسئولان در صدد هستند نا کارامدی خود را با تحریمها توجیه کنند و باید جلوی این مساله ایستادگی کنیم و نگذاریم کشور توسط افراد ناکارامد مدیریت شود

پورابراهیمی افزود: تمام کشورها در حال ظرفیت سازی برای کمک به ایران هستند در چنین شرایط باید از همه ظرفیتهای موجود درکشور استفاده کنیم اما برخی از مسئولان در صدد هستند نا کارامدی خود را با تحریمها توجیه کنند و باید جلوی این مساله ایستادگی کنیم و نگذاریم کشور توسط افراد ناکارامد مدیریت شود.

وی با اشاره به تحریم ترکیه و روسیه توسط آمریکا گفت: این هم یک فرصت دیگر است که در اختیار ایران قرار گرفته و می توانیم با رایزنی با این کشورها و کشوری مانند چین که درگیری اقتصادی با آمریکا دارد زمینه پیمانهای منطقه ای اقتصادی را مهیا کنیم.

وی گفت: آمریکا جنگ اقتصادی خود را با جهان گسترش داده و هم اکنون اکثر کشورها از جمله اتحادیه اروپا با این آمریکا مشکل اقتصادی دارند و این فرصتها باید مورد استفاده قرار گیرند.

سوء مدیریت و مفاسد اقتصادی از تحریمها بدتر است

وی بیان کرد: با این وجود باید قبول کنیم که تحریمها بخش کوچکی از مشکلات کشور است در واقع مهمترین مشکل اقتصاد ایران نا کارامدی برخی از مدیران اقتصادی است، سوء مدیریت، مفاسد اقتصادی و مسائلی از این دست متاسفانه در بخشی از مدیران وجود دارد که موجب عدم اعتماد مردم به مسئولان می شود اما مردم باید بدانند اکثر مدیران کشور سالم هستند و بخش کوچکی که مشکل دارند موجب بی اعتمادی مردم به مسئولان شده اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر برخورد شدید قانونی با هر گونه تخلف اقتصادی تاکید کرد و بیان کرد: اگر حتی تحریمها برداشته شود یکی از مهمترین نیازهای کشور اصلاح رویه های اقتصادی و جلوگیری از بروز تخلفات اقتصادی است.

پور ابراهیمی گفت: شما به سیاستهای اشتباه ارزی در چند ماه گذشته نگاه کنید، مجلس از ابتدای اتخاذ تصمیم تک نرخی کردن ارز بارها در خصوص بروز شوک ارزی و مشکلاتی از این دست هشدار داد و با وجود تمام تذکرها، راهکارهای اشتباه ادامه یافت و شاهد یکی از شوکهای ارزی در تاریخ کشور بودیم. این تصمیم های غیر کارشناسی و بی توجهی به اقتصاد دانان در نهایت منجر به این وضعیت شد و دولت هم بعد از چند ماه وقفه در نهایت به این نتیجه رسید که باید در بانک مرکزی اصلاحاتی انجام دهد و روند پیشنهادی اقتصاد دانان را برای مدیریت بازار ارز در دستور کار قرار داد.

وی گفت: شوک ارزی در همه دولتها بوده است و شدید ترین شوک ارزی در دولت مرحوم هاشمی روی داد و پس از آن در تمام دولتهای بعدی این شوکهای ارزی تجربه شده است و باید از این تجربه ها برای کنترل وضع فعلی استفاده می شد.

زیر ساختهای بازار ثانویه باید طی یک هفته مهیا شود

وی شرط اصلی در کنترل وضعیت ارز و سکه را برنامه ریزی علمی، کار میدانی و کارشناسی و اجرای دقیق طرح فعلی سیاستهای ارزی دانست و بیان کرد: بنده پیش بینی میکنم با ایجاد زیر ساختهای بازار ثانویه ارزشی که طی هفته جاری روی خواهد داد حباب ارز می ترکد و به یک ثبات پایدار در قیمت ارز خواهیم رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بار دیگر تاکید میکنم تحریمها برای ما مشکلات جزیی ایجاد کرده است اما مشکل جدی ما از خارج از کشور نیست بلکه سوء مدیریت است، آمریکا با تحریمهای جدید به گونه ای در انزوا فرو رفته است.

وزارت کار یک وزارتخانه اقتصادی است نه رفاهی

وی در خصوص چرایی عدم تاثیر گذاری سیاستهای اخیر بانک مرکزی بر روی نرخ ارز گفت: عملیات اجرایی هنوز در بخش بازار ثانویه انجام نشده است و به نظر می رسد در آینده بسیار نزدیک مردم شاهد وضعیت بهتری خواهند بود. اگر دولت طی این مدت ورود پیدا کند و ابزارهای مشتقه ارزی را عملیاتی کند و زیر ساختهای سیاستهای جدید ایجاد شود که عملا زمانی یک هفته ای نیاز دارد وضعیت تثبیت می شود.

اگر دولت طی این مدت ورود پیدا کند و ابزارهای مشتقه ارزی را عملیاتی کند و زیر ساختهای سیاستهای جدید ایجاد شود که عملا زمانی یک هفته ای نیاز دارد وضعیت تثبیت می شود

وی در خصوص استیضاح وزیر کار نیز گفت: در ابتدا باید بگوییم نباید مردم به وزارت کار به عنوان یک نهاد رفاهی و تامین اجتماعی صرف نگاه کنند، زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی اجرا شد اکثرا بنگاههای اقتصادی وابسته به وزارتخانه های اقتصادی کشور به شرکتهای زیر مجموعه وزارت کار واگذار شد که می توان به واگذاری این شرکتها به صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی، صندوق عشایر، صندوق فولاد اشاره کرد؛ پس باید بگوییم اگر وزیر اقتصاد باید ۱۰۰ شاخص اقتصادی داشته باشد وزارت کار بسیار اقتصادی تر است و باید ۳۰۰ شاخص اقتصادی را به خود اختصاص دهد.

عذر خواهی از پزشکیان

وی از وزارت کار به عنوان لوکوموتیو پیش ران اقتصاد کشور نام برد و بیان کرد: دولت باید وزیر بعدی را فردی انتخاب کند که در کنار اینکه باید کاملا مدیر اقتصادی باشد باید به مسائل کارگری و تامین اجتماعی و رفاهی هم توجه کند.

وی در خصوص حواشی استیضاح وزیر کار نیز گفت: اول از همه باید از دکتر پزشکیان و خانواده ایشان بابت صحبتهایی که در خصوص دختر ایشان کردم عذرخواهی کنم و شهامت این را دارم که بگویم اشتباه کردم اما در خصوص استیضاح وزیر کار وظیفه قانونی خود را انجام دادم و برای دفاع از حقوق مردم تلاش کردم.

پور ابراهیمی بیان کرد: لابی گری های زیادی برای جلوگیری از استیضاح انجام شد و حتی بعد از آغاز جلسه استیضاح، مطرح کنندگان این استیضاح تمایلی برای سخنرانی نداشتند و وقتی من این فضا را دیدم تصمیم گرفتم از حق قانونی مجلس و موکلانم دفاع کنم.

وی گفت: من از روز اول با وزارت وزیر سابق مخالف بودم چون تصور من این بود که این وزارت خانه همان طور که گفتم باید یک وزیر اقتصادی داشته باشد، مردم باید بدانند که این وزارتخانه یکی از وزارتخانه هایی است که به شدت در زمینه اقتصادی موثر است اما در استیضاح اخیر وزیر کار من تا روز قبل از استیضاح در جریان کار نبودم و با اصرار سایر نمایندگان من هم استیضاح را امضا کردم.

وی در خصوص مسائلی که در خصوص شرکت مس مطرح شد گفت: من هنوز منتظر اسنادی هستیم که می گویند من می خواسته ام فردی را برای مدیریت این شرکت معرفی کنم، نامه ای که از سوی وزیر سابق به آقای لاریجانی داده شد هنوز در هیئت رئیسه وجود دارد، این نامه درخواست من برای انتخاب یک مدیر بومی برای بهزیستی شهرستان راور است که دو یا سه کارمند دارد و هیچ ارتباطی به شرکت مس ندارد.

وی گفت: جالب اینکه شرکت مس کلا زیر نظر وزارت کار نیست بلکه زیر نظر وزارت صنعت است. به هر صورت همه چیز تمام شد و امیدواریم فردی برای وزارت کار انتخاب شود که بتواند این پتانسیل عظیم اقتصادی را فعال کند و در شرایط کنونی به کمک اقتصاد کشور بیایید.

مردم خواستار محاکمه مفسدان اقتصادی در هر سمتی هستند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مواجه با تخلفات اقتصادی مطالبه جدی مردم است و ما هم از قوه قضاییه میخواهیم با جدیدت و تمام ظرفیت در این خصوص ورود کند و هر فردی با هر سمتی که دچار تخلف اقتصادی می شود را محاکمه کند.

وی با اشاره به پیگیریهای اخیر قوه قضاییه گفت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد محاکمه متخلفان اقتصادی و اجرای احکام آنها باشیم.

وی همچنین خواستار شفافیت اقتصادی شد و بیان کرد: باید همه مسئولان وقتی سمتی را قبول می کنند در ابتدای کار لیست تمام اموالشان را بدهند و مشخص باشد ثروت هر مسئول و نزدیکانشان در ابتدای پذیرش مسئولیت و پس از آن چه میزان است. و اگر تخلفی مشاهده شد به شدت برخورد شود.

پور ابراهیمی بیان کرد: مانیازمند برخورد جدی با این مفسدان هستیم و در این صورت اعتماد مردم به مسئولان ترمیم می شود.