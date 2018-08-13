به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حج اعلام کرد: تا پایان روز ۲۱ مرداد ۶۹ هزار و ۶۱۵ زائران کشورمان وارد مکه مکرمه شده‌اند؛ امروز ۲۲ مرداد، تعداد زائران در مکه به ۷۴ هزار و ۲۰۹ نفر می‌رسد.

در حال حاضر بیش از ۸ هزار زائر نیز در مدینه منوره حضور دارند؛ پروازهای مدینه قبل در روز ۱۹ مرداد به پایان رسیده است.

۲۴ مرداد با ورود ۱۲ کاروان به فرودگاه جده، تمامی زائران مدینه بعد وارد مکه می‌شوند؛ در همین روز نیز روند انتقال تمام زائران مدینه قبل به مکه به پایان می‌رسد و تمامی ۸۶ هزار زائر کشورمان برای انجام اعمال حج خود در مکه مکرمه حضور می‌یابند.