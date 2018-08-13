به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان، سلطانی فر وزیر ورزش در باره شرایط دو تیم استقلال و پرسپولیس اظهار داشت: این نوید را به هواداران دو تیم می‌دهم که بالای هشتاد درصد بدهی های آنها تعیین تکلیف شده است.

وی افزود: روزی که وزیر شدم با بدهی و جرایم مالیاتی ۱۰۰ و ۷۰ میلیاردی دو تیم روبرو شدم و در ۱۵ سال گذشته کسی بدنبال تعیین تکلیف مالیات این دو تیم نرفته بود.

وزیر ورزش وجوانان با بیان اینکه برای پرسپولیس و استقلال اقدامات ساختاری خوبی صورت گرفته است، اظهارداشت : این دو باشگاه که اکنون در بهترین شرایط ساختاری قرار گرفته اند و برای اولین بار بصورت همزمان به مرحله یک چهارم رسیده اند به سمت درآمدزایی بیشتر هم حرکت خواهند کرد.

سلطانی فر در جمع اعضای کمیسیون رسانه کمیته ملی المپیک گفت: برای پرسپولیس و استقلال اقدامات خوب ساختاری صورت گرفته است به طوریکه در زمینه تامین منابع مالی مشکلی به طور قطعی تا دو سال آینده وجود ندارد و با وجود پرداخت بدهی ها قطعا این روند به شکل بهتری ادامه خواهد داشت.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: این نوید را به هواداران استقلال و پرسپولیس می دهم که بالای هشتاد درصد بدهی های این دو تیم تعیین تکلیف شده است و با کمک وزیر اقتصاد و رییس امور مالیاتی تلاش می‌کنیم دهها میلیون تومان جرایم مالیاتی حداقل ۱۵ سال اخیر را که بر اثر سو مدیریت گذشته برای استقلال و پرسپولیس بر جای مانده ، ساماندهی کنیم و هزینه ای از این بابت بر گردن این دو تیم نماند.

دکتر سلطانی فر گفت: روزی که وزیر شدم با بدهی و جرایم مالیاتی ۱۰۰ و ۷۰ میلیاردی دو تیم روبرو شدم و کلی هم بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و امروز خوشبختانه با تلاش مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس توانسته‌ایم به ترتیب ۱۸ و ۱۵ میلیارد تومان از بدهی اشخاص حقیقی را سال گذشته پرداخت کنیم و خوشبختانه بالای هشتاد درصد ‌بدهی‌های ثابت شده دو تیم در کمیته تعیین وضعیت و کنفدراسیون فوتبال آسیا پرداخت شده است.

سلطانی‌فر در باره برخی خبرها مبنی بر بدهی کلان دوباشگاه در رسانه‌ها از سوی برخی اشخاص گفت: متاسفانه بدون مدرک مستند کسانی بر اساس فقط ادعا اعداد و مطالبی را مطرح می کنند که صحیح نیست و آرامش هواداران و ورزش کشور را برهم می‌زنند ما برای تعیین بدهی‌ها به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و کنفدراسیون آسیا نگاه می‌کنیم و ادعای افراد بدون سند و تایید این مراجع اعتباری ندارد و الان نگرانی برای پرداخت بدهی های مستند افراد نداریم و هر دو باشگاه در این مورد بسیار خوب و روشن عمل می کنند.

وی ادامه داد: با توجه به برنامه ریزی هایی که برای سرخابی های تهران صورت گرفته، این دو باشگاه اکنون در بهترین شرایط ساختاری قرار گرفته‌اند و برای اولین بار بصورت همزمان به مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا رسیده‌اند در لیگ برتر حداقل در سه فصل گذشته در رده‌های اول تا سوم هستند و به سمت درآمدزایی بیشتر هم حرکت خواهند کرد.

وزیر ورزش و جوانان ایجاد ساز و کار برای درآمد زایی دو باشگاه اسنقلال و پرسپولیس را در طول تاریخ آنها بی سابقه بوده و خیال ما برای تامین نیازهای مالی آنها از محل حامیان مالی تا سه سال آینده راحت است.

سلطانی فر در بخشی از سخنانش به پرونده های قضایی وزارت ورزش و جوانان اشاره کرد که در بدو ورودش به این وزارتخانه با آن مواجه بود و درادامه از همراهی رییس قوه قضاییه، دادستان، رییس دادگستری تهران، دادستان تهران و معاونانش که با حمایت های خود چند صد میلیارد تومان از بدهی ها را حل و فصل کردیم تقدیر کرد.

وزیر ورزش و جوانان با تقدیر از اصحاب رسانه بدلیل همراهی با جامعه ورزش ابراز امیدواری کرد که همچنان عرصه ورزش محلی برای تجلی توانمندی‌های جوانان ایرانی شود تا موجبات رضایتمندی و شور و شعف آنها فراهم شود.