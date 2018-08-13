به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر امروز (دوشنبه) در مراسم رونمایی از کتاب "الف لام خمینی" اظهار داشت: مردم در ابتدای انقلاب، با کوپن و جیره زیر بمباران زندگی میکردند و بچه های خود را به جبهه میفرستادند اما در عین حال به حضرت امام عشق می ورزیدند اما امروز متاسفانه اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است.

وی افزود: به نظر من، ما از قبل هم مشکل خارجی داشتیم اما آن ها را طی کردیم؛ ما مسائل داخلی داریم. امام به خدا اتکا داشت؛ همین انسان قاطع خطاب به سربازان و فرماندهانی که از جبهه می آمدند، می گفت ای کاش من جای شما بودم؛ من بازوی شما را می بوسم.