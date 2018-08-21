به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی امید ایران پس از صدرنشینی در مرحله گروهی رقابت های فوتبال بازی های آسیایی جاکارتا روز پنج شنبه اول شهریور در مرحله یک هشتم نهایی بازی ها ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه به وقت محلی و ۱۶:۳۰ به وقت تهران مقابل تیم المپیک کره جنوبی قرار می گیرد.

کره جنوبی یکی از قدرت های فوتبال آسیاست که در این دوره با تیم زیر ۲۳ سال و استفاده از ۳ بازیکن کمکی بالای ۲۳ سال در این رقابت ها حضور یافته است.

کره جنوبی در بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا ۳ بازیکن ملی پوش رده بزرگسالان خودش را در اختیار دارد که نامدارترین آنها سون هیون مین هافبک صاحب نام باشگاه تاتنهام انگلستان است. این بازیکن ۲۶ ساله که با پیراهن شماره ۷ در بازی های جاکارتا حضور دارد تجربه حضور در باشگاههای هامبورگ و لورکوزن آلمان را نیز داشته و با بیش از ۷۰ بازی ملی در رده بزرگسالان به عنوان یار کمکی تیم المپیک کره جنوبی را همراهی می کند.

جو هیون وو سنگربان تیم المپیک کره جنوبی دیگر بازیکن کمکی این تیم است که با ۲۶ سال سن و تجربه ۹ بازی ملی در باشگاه دائگو عضویت دارد.

همچنین سومین بازیکن کمکی کره ای ها در این رقابت ها مهاجم باشگاه گامبا اوزاکای ژاپن است.هوانگ یو جو با سابقه ۱۱ بازی ملی و یک گل ملی به عنوان بازیکن کمکی در این رقابت ها حاضر شده و در مسابقه با بحرین که با برتری قاطع ۶ بر صفر کره ای ها همراه بود ۳ گل برای این تیم به ثمر رساند.

تیم فوتبال المپیک کره جنوبی با هدایت کیم هاک بوم مربی ۵۸ ساله وارد این رقابت ها شده که سابقه قهرمانی در کی لیگ را نیز داشته است.

کره ای ها در مرحله گروهی بازی های آسیایی جاکارتا با ۶ گل مقابل بحرین به پیروزی رسیدند ، قرقیزستان را با یک گل مغلوب کردند و با وجود شکست دو بر یک مقابل مالزی با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه ۵ وارد مرحله یک هشتم نهایی رقابت ها شدند.