خبرگزاری مهر- گروه استانها: هیچکس فکرش را نمی‌کرد روزی «چم‌بشیر» این رودخانه زیبا و آرام که سراب طاقبستان را به رودخانه قره‌سو متصل می‌کند به کابوسی برای شهروندان تبدیل شود.

دیواره‌های زمخت بتنی این رودخانه قاتل حالا پرتگاهی وحشتناک برای ساکنان حواشی آن شده و مرگ شور و اشتیاق کودکان برای بازی ‌اطراف آن را رقم زده است.

اردیبهشت‌ماه امسال بود که خبر غرق شدن ۲ کودک در این رودخانه منتشر شد. این کودکان در حال بازی به داخل کانال بتونی این رودخانه سقوط کرده و به مرگ سوگند ۳ ساله ختم شد؛ همان طفل معصومی که حتی جسدش هم پیدا نشد.

ورود مدعی‌العموم به پرونده سوگند و قول وی برای معرفی دستگاه‌های مقصر به خاطر کوتاهی در نصب حفاظ برای این رودخانه همه را امیدوار کرد به اینکه این رودخانه با نصب حفاظ اطرافش حداقل دیگر جان بقیه را تهدید نمی‌کند.

اما این موضوع گذشت و دستگاه‌های خاطی هم هنوز معرفی نشده‌اند، هرچند دادستان کرمانشاه اخیرا اعلام کرده که در این زمینه ۲ دستگاه مقصر شناخته شده‌اند.

یک هفته پیش بود که مرگ یک کودک دیگر در چم‌بشیر دوباره توجه همه را به سمت این رودخانه قاتل کشاند؛ خبری که از سوی روابط عمومی آتش‌نشانی اعلام شد و ساعتی بعد با وجود تکدر خاطر افکار عمومی از این موضوع، خبر فوق از روی سایت این سازمان برداشته شد و اعلام کردند محل غرق کودک در قره‌سو بوده است.

برای پیگیری موضوع سهل‌انگاری در حصارکشی اطراف این رودخانه قاتل به سراغ مسئولان امر رفتیم که هریک با انداختن توپ در زمین دیگری از زیر بار موضوع شانه خالی کردند.

دستگاه مجری حصارکشی رودخانه «چم‌بشیر» مشخص نشده

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر دستگاه اجرایی مربوطه برای حصارکشی روستای چم بشیر مشخص نیست.

مروت قبادی گفت: فعلا حصارکشی رودخانه چم بشیر انجام نشده و قرار شده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در این میان هماهنگی‌هایی را انجام دهد.

وی افزود: بر همین مبنا پس از تامین اعتبار، دستگاه اجرایی مربوطه مشخص و در نهایت حصارکشی رودخانه چم‌بشیر انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: شرکت آب منطقه‌ای این طرح را به شهرداری تحویل داده است.

قبادی با بیان اینکه در سالهای ۸۲ و ۸۳ ساماندهی طرح از سوی شرکت آب منطقه ای انجام شد، گفت: در حال حاضر طرح برای بهره برداری فضا سازی و زیبا سازی تحویل شهرداری است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه بیان کرد: هم اکنون این موضوع از دست شرکت آب منطقه ای خارج محسوب می شود.

حصارکشی تا ۵ متری رودخانه‌ها بر عهده آب منطقه‌ای است

رضا داودی معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب استان کرمانشاه نیز اخیرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موضوع حصارکشی رودخانه چم بشیر ارتباط موضوعی به آبفا ندارد و شرکت آب‌منطقه‌ای موظف به حصارکشی تا پنج متری رودخانه‌هاست.

وی افزود: در این میان شرکت آب منطقه ای متولی تمام آبها، رودخانه، سدها و چاه ها است و شهرداری هم که وظایف مشخصی دارد، آب و فاضلاب شهری تنها طراحی و اجرای شبکه آب و فاضلاب را انجام می دهد به این معنا که آب را به مردم می رساند و فاضلاب را جمع و تصفیه می کند.

معاون بهره برداری آب و فاضلاب استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه این موضوع مربوط به ما نیست گفت: شرکت آب منطقه ای مجری و شهرداری نیز بهره‌بردار بوده و آبفا نقشی در این میان نداشته است..

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: رودخانه ها بر اساس حیطه وظایف سازمانی جز وظایف شرکت آب منطقه ای است و اگر کوتاهی رخ داده بین شهرداری و شرکت آب منطقه ای است.

داودی گفت: یک ریال هزینه از بابت پروژه مذکور به ما تعلق نگرفته، بلکه شرکت آب منطقه ای آن را ساخته و به شهرداری تحویل داده است.

مصوبه شورای تامین شهرداری و آبفا را موظف به حصارکشی کرده است

سیدمیثم موسوی‌اجاق رییس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر کرمانشاه هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه شورای تأمین مصوب شد که شهرداری و اداره آبفا بصورت مشترک یعنی یک سمت شهرداری و سمت دیگر اداره آبفا نسبت به حصار کشی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر چم بشیر به علت نبود آب هیچ گونه خطری ندارد، گفت: طی ماه های آینده شاهد این حصار کشی خواهیم بود.

به گزارش مهر، وجدان‌های خفته و دستگاه‌هایی که در این زمینه سهل‌انگاری می‌کنند حالا پاسخ دهند که چند کودک دیگر باید در «چم‌بشیر» قربانی تعلل آنها شود؛ یک ماه دیگر باران‌های پاییزی این رودخانه نیمه‌جان را به کانال مرگ برای بلعیدن کودکان تبدیل می‌کند، لذا ضرورت دارد هرچه سریعتر نسبت به حصارکشی اطراف آن اقدام شود.