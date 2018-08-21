مدیران بازنشسته آموزش و پرورش در مسیر برکناری یا ابقا؟

به گزارش خبرنگار مهر، با تصویب قانون منبع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی، آموزش و پرورش وارد چالش جدیدی شد که البته از بخش عمده این چالش توانست بگریزد؛ آنجایی که معلمان بازنشسته مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمیشوند چون در این صورت قطعا چالش کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش شدت می گرفت. طبق بندهایی از این قانون معلمانی که ۳۰ سال خدمتشان به اتمام رسیده است می توانند در مدارس تدریس کنند و این منع قانونی برای کسانی است که تمام وقت و ۸ ساعت در روز کار می کنند. به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون نیز حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان یک‌سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آن‌ها حداکثر معادل یک‌سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

اما این قانون شامل مدیران مدارس و همچنین مدیران وزارتخانه آموزش و پرورش نیز می شود. در حال حاضر اسفندیار چهاربند که رئیس مرکز منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش نیز هست و یکی از مجریان این قانون در آموزش و پرورش خود بالای ۳۰ سال سابقه دارد. مجید قدمی رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، علی زرافشان معاون متوسطه آموزش و پرورش و مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نیز هر کدام بالای ۳۰ سال سابقه دارند و مشمول این قانون می شوند.

در این صورت باید منتظر یکسری تغییرات در وزارتخانه باشیم، هر چند وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی از مشمول شدن یکی از مدیران این وزارتخانه یعنی اسفندیار چهاربند بنا بر این قانون خبر داده و حتی متذکر شده است که علی زرافشان مشمول این قانون نمی شود و نامی از مجید قدمی و مهدی نوید ادهم نیز به میان نیامده است در حالیکه اطلاعات خبرنگار مهر حاکی از مشمول شدن هر ۴ فرد ذکر شده بنا بر این قانون است. باید منتظر ماند و دید دلایل وزیر برای نام نبردن از بقیه چه مبنایی داشته است؟