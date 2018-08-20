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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱:۰۶

دولت جدید پاکستان نواز شریف را ممنوع الخروج می کند

دولت جدید پاکستان نواز شریف را ممنوع الخروج می کند

دولت جدید پاکستان اعلام کرد در یکی از نخستین تصمیمات خود نخست وزیر سابق این کشور را ممنوع الخروج می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخست وزیر جدید پاکستان در نخستین اقدام خود علیه «نواز شریف» قصد دارد وی را ممنوع الخروج کند.

عمران خان پس از ایجاد کارزار انتخاباتی علیه شریف و متهم کردن وی به غارت اموال عمومی و پولشویی توانست در انتخابات پیروز شود.

این در حالی است که نخست وزیر سابق پاکستان به جرم اختلاس و فساد مالی به ۱۰ سال زندان و دختر وی «مریم نواز» نیز به جرم مشابه به ۷ سال زندان محکوم شده است.

در همین رابطه فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت ممنوعیت خروج نواز شریف و دخترش که در جلسه تحلیف کابینه عمران خان تصویب شد، بخشی از تلاش های دولت برای آغاز روند پاسخگو کردن مسئولان است.

وی افزود: تصمیم گرفته شد که نام نواز شریف و دخترش در فهرست افراد ممنوع الخروج از کشور قرار گیرد.

کد مطلب 4380575

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