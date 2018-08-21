رعایت نکات بهداشتی در ذبح دام/گوشت باید سرد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین عرفانی افزود: سنت حسنه قربانی کردن دام در اقصی نقاط کشور مصادف با ایام تشریق (دهم ذی الحجه) انجام می شود، اما همانقدر که این کار ثواب دارد، حفظ سلامت هم از واجبات محسوب می شود.

وی ادامه داد: هنگام تماس با دام در تمام مراحل اعم از ذبح، پوست کنی، قطعه بندی گوشت دام و سایر موارد باید نکات بهداشتی لازم شامل پوشیدن روپوش و دستکش، ماسک، عینک مخصوص، پیش بند و چکمه را رعایت کنیم.

عرفانی خاطرنشان کرد: هرگونه تماس با دام در صورت آلودگی دام، پتانسیل انتقال بیماری را افزایش می دهد، بنابراین حتماً دام ها مانند بز، گوسفند، گاو و شتر باید از مراکزی تهیه شوند که مورد تایید سازمان دامپزشکی کشور باشند و کارشناس دامپزشکی بر آن نظارت داشته باشد.

وی با بیان اینکه کشتارگاه ها بهترین محل برای ذبح قربانی بوده و مورد تایید سازمان دامپزشکی نیز، هستند، افزود: از قصابی های محل که مورد تایید سازمان دامپزشکی هستند نیز می توانیم برای قطعه بندی و توزیع دام استفاده کنیم تا کمترین تماس را با دام داشته باشیم.

عرفانی در ادامه تصریح کرد: در دفع فضولات دام باید دقت لازم صورت گیرد. همچنین در کشتارگاه، لاشه دام باید حداقل ۲۴ ساعت در سالن سرد نگهداری شود تا در اثر جمود نفسی و تغییر اسیدیته نسوج دامی، تب کریمه کنگو از بین برود.

رئیس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان ادامه داد: پس از ذبح در منزل نیز لاشه باید ۲۴ ساعت در شرایط درجه صفر تا ۴ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

وی با تاکید بر اینکه همگان باید از خوردن جگر قرمز به صورت خام یا نیم پز پرهیز کنند، گفت: مواد پروتئینی مانند گوشت و جگر باید به صورت پخته مصرف شوند.

رئیس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان وزارت بهداشت در پایان اظهار داشت: راه دیگر برای افرادی که به این شرایط دسترسی ندارند، این است که به نیت قربانی مبلغ آن را به مراکز خیریه از جمله پرورشگاه ها بدهند تا مبلغ آن صرف امور خیریه شود. همچنین از نظر شرعی این اقدام مورد تایید مراجع عظام نیز، هست.