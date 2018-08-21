به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه دوشنبه در شورای اداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه بهره گیری از ظرفیت ها برای توسعه چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: این استان در بخش های مختلف کشاورزی، گردشگری و... دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری زیادی است که بهره گیری از آنها زمینه ساز توسعه و پیشرفت این استان می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: چهارمحال و بختیاری دارای ۹ شهرستان و ۲۵ بخش است و۷۵۰ روستا در این استان وجود دارد.

تولید ۱۵۰ هزار تن بلوط در چهارمحال و بختیاری

وی بیان کرد: ۳۰۰ هکتار جنگل بلوط در این استان واقع است که سالانه بیش از ۱۵۰ هزار تن بلوط در این استان تولید می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ۱۴ هزار هکتار از اراضی چهارمحال و بختیاری به بادام اختصاص دارد که سالانه بیش از ۲۴ هزار تن بادام تولید می شود که ۱۵ هزار تن آن از بهترین نوع بادام کشور به شمار می رود.

وی با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری قطب تولید ماهی سردآبی کشور است، بیان کرد: در این استان سالانه بیش از ۲۴ هزار تن ماهی تولید می شود که این میزان ماهی در ۴۴۰ مزرعه پرورش ماهی تولید می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: توسعه چهارمحال و بختیاری بستگی به توان مدیران این استان دارد که از تمام ظرفیت های این استان بهره گیری کنند.

مسئولان کشوری توجه ویژه برای ایجاد اشتغال در این چهارمحال و بختیاری داشته باشند

وی تاکید کرد: جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف خدمات، تولید، کشاورزی، گردشگری و... زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری یادآر شد: نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری افزایش یافته است و باید از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های این استان در مسیر ایجاد اشتغال بهره گیری کرد.

وی ادامه داد: مسئولان کشوری باید توجه ویژه برای ایجاد اشتغال در این استان داشته باشند.