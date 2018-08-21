ملی پوش شنا: هدفم کسب سهمیه المپیک است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، بنیامین قره حسنلو ملی پوش شنای کشورمان در بازیهای آسیایی در ۵۰ متر آزاد نوزدهم شد اما توانست رکورد ملی را جابجا کند. او بعد از رکورد شکنی می گوید: سطح رقابتها خیلی بالاست و من در کنار خیلی از المپین ها شنا کردم. خیلی سخت بود.
او در پاسخ به این سوال که استارت خوبی داشتید اما چرا در ۷ متر پایانی جا ماندید؟ گفت: بخاطر هواگیری بود. انشالله تجربهای می شود برای ورودی المپیک. تمام هدف من کسب سهمیه المپیک است.
ملی پوش ایران همچنین از امید به کسب نتیجه بهتر در رقابتهای تیمی گفت: شنای تیمی خیلی فرق می کند. من هم عضو کوچکی از آن هستم که در کنار بهترین شناگران کشورم مسابقه می دهم. امیدوارم نتیجه خوبی بگیریم.
نظر شما