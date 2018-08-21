خسرو قمری: بدترین اتفاق تاریخ دوچرخه سواری برای ایران افتاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از اندونزی، خسرو قمری پس از چهارمی فرانک پرتو آذر در رشته کراس بانوان گفت: بدشانس تر از این نمی شود. بدترین اتفاق تاریخ دوچرخه سواری برای ما افتاد.آن از دیروز که حسین زنجانیان دوچرخه اش پنچر شد و این هم از امروز که پرتو آذر زنجیر پاره کرد.

قمری با اشاره به غیرتی که این دختر ایرانی از خودش نشان داد می گوید: من فکر کردم نقص فنی از ناحیه بست اصلی باشد اما زنجیر تکه تکه شده بود. گاهی در زمان تعویض خودروهای دنده دوچرخه مشکلاتی پیش می آید که شاید ۱۰ به هزار باشد.

وی ادامه داد: متاسفم که دختر دوچرخه سوار ما امروز بدشانس بود. او می توانست طلا بگیرد. پرتو آذر غیرت کرد. او هشت دقیقه از حریفانش عقب بود اما پس از درست شدن دوچرخه اش به مسیر ادامه داد و چهارم شد.

قمری از تصمیم داوران برای کاهش مسیر مسابقه به دلیل شرایط آب و هوایی خبر داد و گفت: ورزشکاران باید شش دور می زدند اما داوران تصمیم گرفتند که به دلیل گرما یک دور را کاهش بدهند.اگر این اتفاق نمی افتاد قطعا مدال می گرفتیم.

رییس فدراسیون دوچرخه سواری در پایان درباره مسابقات پسران هم گفت: ما دو مدال را برای این دوره از رقابت ها پیش بینی کرده بودیم که متاسفانه آن دومدال پرید.امید زیادی به عملکرد خوب فراز شکری ومحمد پور شریف داریم.انشاالله که اتفاق های خوبی خواهد افتاد.