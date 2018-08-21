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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۰

مهر خبر می‌دهد؛

جزئیات نامه‌نگاری بانک مرکزی با صرافان/فروش دلارهای نیما ممنوع!

جزئیات نامه‌نگاری بانک مرکزی با صرافان/فروش دلارهای نیما ممنوع!

تمامی صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از روز شانزدهم مرداد نسبت به خرید ارز به نرخ مصوب در نیما اقدام کرده و هنوز آنرا به فروش نرسانده‌اند، باید تا اطلاع ثانوی از فروش آن خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به صرافان اعلام کرده است که از فروش ارزهای صادراتی باقی مانده که قبل از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ و با نرخ معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما خریداری کرده‌اند، خودداری نمایند. متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:

کلیه شرکت‌های صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت

از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام. احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۹۷/۱۶۷۵۴۷ مورخ ۹۷/۵/۱۶ موضوع دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز و در راستای اجرایی نمودن سیاست‌های جدید ارزی دولت جهت ساماندهی و مدیریت بازار ارز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۵/۱۶هیات محترم وزیران، کلیه صرافی‌های مجاز در صورتی که پیش از روز شانزدهم مرداد نسبت به خرید ارز به نرخ مصوب در سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما) اقدام کرده و هنوز آنرا به فروش نرسانده‌اند، می بایست تا اطلاع ثانوی و ارایه توضیحات تکمیلی از فروش منابع مذکور از طریق سامانه فوق‌الذکر با هر روش دیگری خودداری نمایند.

کد مطلب 4380651

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