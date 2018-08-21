به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی به صرافان اعلام کرده است که از فروش ارزهای صادراتی باقی مانده که قبل از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ و با نرخ معادل دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما خریداری کردهاند، خودداری نمایند. متن کامل بخشنامه بانک مرکزی به شرح زیر است:
کلیه شرکتهای صرافی دارای مجوز معتبر فعالیت
از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام. احتراما پیرو نامه عمومی شماره ۹۷/۱۶۷۵۴۷ مورخ ۹۷/۵/۱۶ موضوع دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز و در راستای اجرایی نمودن سیاستهای جدید ارزی دولت جهت ساماندهی و مدیریت بازار ارز، موضوع تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۹۷/۵/۱۶هیات محترم وزیران، کلیه صرافیهای مجاز در صورتی که پیش از روز شانزدهم مرداد نسبت به خرید ارز به نرخ مصوب در سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارز(نیما) اقدام کرده و هنوز آنرا به فروش نرساندهاند، می بایست تا اطلاع ثانوی و ارایه توضیحات تکمیلی از فروش منابع مذکور از طریق سامانه فوقالذکر با هر روش دیگری خودداری نمایند.
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