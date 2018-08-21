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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۵۰

گزارش خبرنگار مهر از اندونزی؛

امیدواری سوارکار ایران به قهرمانی در بازی‎های آسیایی

امیدواری سوارکار ایران به قهرمانی در بازی‎های آسیایی

ملی‎پوش اسب‎سواری با اشاره به حضور تیم‎های قدرتمند در بازی‎های آسیایی گفت: با این حال امیدواریم که بتوانیم صاحب مدال طلا شویم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، مسعود مکاری نژاد درباره شرایط سوارکاری تیم ملی گفت: دشواری هایی که در انتقال و جابه جایی اسب ها وجود دارد و همچنین غیبت ایران در دوره قبل بازی ها باعث شد تا زمان حضور در جاکارتا باورمان نشود در بازیها شرکت کرده ایم.

ملی پوش تیم پرش با اسب ایران درباره شانس ایران در این مسابقات نیز گفت: رقبای عرب ما، همگی در اوج قدرت هستند. عربستان سعودی برنز المپیک را دارد و امارات چندی پیش در مسابقات گرند پری در اروپا قهرمان شده است. با این حال ما می خواهیم با تمام وجود بجنگیم و امیدواریم حتی صاحب طلا شویم.

کد مطلب 4380664
زینب حاجی حسینی

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