خیز برانکو برای گرفتن جایگاه شاگردش/ روز سخت پرسپولیس در برزیل!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر با سه بازی پیگیری می‌شود که طی آن گسترش فولاد میزبان ذوب آهن است، نفت مسجد سلیمان و نساجی در قائم شهر به میدان می‌روند صنعت نفت در آبادان پذیرای پرسپولیس است.

* گسترش فولاد - ذوب آهن

نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر در ۴ هفته ابتدایی کمتر از حد انتظار ظاهر شده اما این تیم می‌تواند با جمع آوری امتیازات بیشتر به صف مدعیان اضافه شود. شاگردان نمازی به جز پیروزی خارج از خانه‌ای که هفته نخست به دست آوردند دیگر پیروز نشدند و در هفته‌های دوم تا چهارم تنها ۲ امتیاز جمع کردند. اما فاصله امتیازی این تیم تا صدر جدول هنوز زیاد نشده و این امیدواری برای آنها باقی است تا بتوانند این فاصله نه چندان زیاد را جبران کنند.

ذوب آهن در بازیهای خارج از خانه این فصلش بهتر از بازیهای خانگی عمل کرده و ۴ امتیاز از ۵ امتیازش را خارج از خانه به دست آورده است. ذوب آهن به همراه پرسپولیس یکی از دو تیمی هست که تاکنون خارج از خانه دروازه‌اش باز نشده است. آنها به حفظ این رکورد در هفته پنجم نیز امیدار هستند تا لااقل از تبریز دست خالی باز نگردند.

گسترش فولاد هم رکورددار مساوی در این فصل است. گسترش تنها تیمی است که همه بازی‌هایش مساوی شده و به جز مساوی هیچ نتیجه دیگری به دست نیاورده‌اند. شاگردان فیروز کریمی بی تمایل نیستند که طلسم مساوی‌های پر تعداد شان را با یک پیروزی خانگی بشکنند.

* نساجی - نفت مسجد سلیمان

میهمانان تازه وارد لیگ برتر در هفته‌های ابتدایی عملکرد خوبی نداشته و تنها سپیدرود را در جدول پایین تر از این دو تیم می بینیم. مسجد سلیمانی‌ها و قائمشهری‌ها طعم پیروزی را نچشیده و با ۳ و ۲ امتیاز در رده‌های ۱۴ و ۱۵ جدول قرار دارند. نتایج این دو تیم به نوعی هست که بتوان آنها را در مرز بحران دانست.

شکست در این بازی برای هر یک از دو تیم به معنای عبور از خط قرمزبحران است و تیم پیروز می‌تواند یکی دو هفته نفسی به راحتی بکشد.

* صنعت نفت - پرسپولیس

پرسپولیس می‌تواند موقتا به صدر جدول بازگشته و برای تثبیت صدرنشینی‌اش منتظر شب سوم مسابقات و نتیجه بازی تیم‌های سپاهان و پدیده مقابل تراکتورسازی و پیکان بنشیند، اما منوط به این که بتواند صنعت نفت را در آبادان مغلوب کند که این هم کار ساده‌ای نیست.

شاید اصلی ترین حریف پرسپولیس در آبادان گرما و رطوبت هوا باشد که شاگردان برانکو برای بازگشت به صدر جدول ناچار به تحمل این گرمای طاقت فرسا هم هستند.

پرسپولیس تنها تیم لیگ برتر است که هنوز دروازه‌اش باز نشده و صنعت نفت اگر خواهان کسب امتیاز کامل از این بازی خانگی است باید طلسم گل نخوردن سرخ پوشان را هم در آبادان بشکند.

صنعت نفت پیش از این دو بازی خانگی انجام داده که حاصل آن ۲ مساوی همراه با ۳ گل زده و ۳ گل خورده است. نفتی‌ها در صورت پیروزی در این بازی هم طلسم مساوی‌های خانگی خود را شکسته و هم طلسم گل نخوردن پرسپولیس در لیگ برتر را.

برانکو که دستش برای تعویض های تاثیرگذار بسته است می خواهد با همین بضاعتی که دارد جایگاه اولی را از تیم یحیی گل محمدی که در تیم ملی شاگردش بوده پس بگیرد و دوباره صدرنشین شود.

این بازی برای شاگردان برانکو بسیار حائز اهمیت است چرا که بعد از این بازی باید در یک مصاف سخت آسیایی به دیدار الدحیل قطر بروند. پیروزی در این بازی می تواند سرخ پوشان را با روحیه بیشتری برای این دیدار آسیایی آماده کند.

برنامه بازیهای باقی مانده هفته پنجم به شرح زیر است؛

پنجشنبه اول شهریور ۱۳۹۷‌

* ماشین سازی- ذوب‌آهن اصفهان‌ ساعت ‌۱۸ ورزشگاه: بنیان دیزل تبریز

داور: ‌یاسر همرنگ کمکها: فرزاد بهرامی – یعقوب حجتی – رضا عادل ناظر: بهرام مهرپیما

* نساجی مازندران- نفت مسجدسلیمان‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: شهید وطنی قائمشهر

داور: ‌علیرضا فغانی کمکها: محمدرضا منصوری – جواد مداح – امیر عرب براقی ناظر: حسین خانبان

* صنعت نفت آبادان- پرسپولیس تهران‌ ساعت : ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: تختی آبادان

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمکها: علی میرزابیگی – مهدی الوندی – علی صفایی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه دوم شهریور ۱۳۹۷

* استقلال خوزستان- سپیدرودرشت ‌-ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: غدیر اهواز

داور: روح اله شریفی کمکها: تورج عیوض محمدی – حمید سبحانی – شاهو اصلانی ناظر: محمدعلی فروغی

* پدیده مشهد- پیکان تهران‌ ساعت : ‌۱۸:۳۵ ‌ ورزشگاه: امام رضا (ع) ‌ مشهد

داور: حسن اکرمی کمکها: محمدرضا ابوالفضلی – ایوب غلامزاده – پیمان فرخی مهر ناظر: خداداد افشاریان

* فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی ‌تبریز ساعت ‌۲۰ ‌ ورزشگاه: نقش جهان اصفهان

داور: حسین زرگر کمکها: رضا سخندان – محمد راهی – سیدرضا مهدوی ناظر: علیرضا کهوری

* سایپا تهران- پارس جنوبی جم‌ ساعت ‌۲۰:۱۵ ‌ ورزشگاه: پاس قوامین تهران

داور: مهدی مرجانزاده کمکها: حسن ظهیری – یعقوب سخندان – علی بای ناظر: زاهد بحرینی