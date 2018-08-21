به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین گردهمایی تخصصی ویژه روسای زنان ادارات کل استانهای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، با حضور سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و «مریم مجتهدزاده» رییس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت زنان در دفاع مقدس در ستاد مشترک ناجا برگزار شد.
سردار کارگر طی سخنانی با اشاره به اینکه در این برهه از زمان در یک پیچ تاریخی قرار داریم و باید سربلند از آن عبور کنیم، اظهار داشت: در رسانهها و شبکههای اجتماعی ضدانقلاب به اصل انقلاب اسلامی و اینکه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی چه کرده است، بسیار پرداخته میشود. این در حالی است که انقلاب اسلامی به کشور آبرو داده و مردم و کشور ایران را از یک عقبافتادگی تاریخی و از ذلت به یک کشور آبرومند و با عزت تبدیل کرده است.
برپایه این گزارش به نقل از دفاع پرس، وی افزود: طی ۴۰ سال گذشته، انقلاب اسلامی به مانند خورشید تابان در دنیا میدرخشد و به اذعان تمام دشمنان قسمخورده این ملت، ایران نهتنها به یک قدرت منطقهای، بلکه به یک قدرت جهانی تبدیل شده است. امروز جمهوری اسلامی به الگویی موفق برای کشورهای جهان اسلام و کشورهایی که به دنبال آزادی و استقلال هستند، تبدیل شده است و این کشورها از ایران الگوبرداری میکنند.
سردار کارگر با اشاره به دوران پیش از انقلاب اسلامی ادامه داد: در آن دوره شاه کشور به عنوان نوکر و تعظیمکننده در مقابل ابرقدرتها بهویژه آمریکا بود. زمانی که رضاخان را به پادشاهی رساندند و در زمان جنگ دوم جهانی چگونه وی را تبعید و محمدرضا پهلوی را به عنوان شاه کشور انتخاب کردند. با مطالعه خاطرات ارتشبد «فردوست» و کتاب خاطرات «اسدالله علم» میتوان دید که چقدر کشور ذلیل و بدبخت بوده است.
وی با اشاره به کودتای انگلیسی-آمریکایی ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ تاکید کرد: بعد از سال ۳۲، محمدرضا پهلوی علاوه بر نوکری انگلستان، به نوکر آمریکا نیز تبدیل شد.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه در دوران پهلوی به روایتی ۶۰ هزار و به روایتی ۱۵۰ هزار مستشار آمریکایی در ایران بودند که حکومت و ارتش را اداره میکردند، ادامه داد: یک گروهبان و نظامی جزء آمریکایی بر ژنرال و تیمسار ایرانی ارجحیت داشته و شاه در آن دوران، توان برخورد با مستشاران خارجی را نداشت.
وی با بیان اینکه رژیم شاهنشاهی حتی عُرضه و توان ساخت سیم خاردار را نیز نداشت، تصریح کرد: ما در زمان جنگ تحمیلی، سیم خاردار را از سایر کشورها وارد میکردیم.
سردار کارگر ادامه داد: امروز به لطف الهی و با رهبری حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، در همه ابعاد و در علوم مختلف پیشرفت کردهایم. طبق آمارهای موجود، سرعت پیشرفت علمی ما در دنیا رتبه بالایی دارد و از متوسط جهانی بالاتر هستیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای جلوگیری از پیشرفت کشور، افزود: برجام نیز به دنبال آن است که جلوی پیشرفت هستهای کشور را بگیرد؛ یعنی ما توانمندی داریم و آنها به دنبال این هستند که جلوی پیشرفت ایران اسلامی را بگیرند.
سردار کارگر با بیان برخی پیشرفتهای کشور در حوزههای نانو و موشکی تصریح کرد: آنها (مستکبران) امروز مدعی شدهاند که موشکهایی که در منطقه به سمت متجاوزان شلیک میشود، متعلق به جمهوری اسلامی است. این نشان از پیشرفت کشور ما دارد. پیش از انقلاب اگر فردی به بیماری مبتلا میشد، در داخل کشور توان معالجه وی وجود نداشت و باید به خارج از کشور میرفت.
وی ادامه داد: ما حتی توان ساخت پل، تونل، بزرگراه و اتوبان در کشور را نداشتیم و مخابرات کشور نیز در دست شرکتهای خارجی بود. از نظر پزشکی نیز پزشکان خارجی از کشورهای هند، بنگلادش و... در کشور ما بودند. در تهران که پایتخت کشور بود، ۹۰ درصد از خانهها حمام و تلفن نداشتند و ببینید که در آن موقع وضعیت دنیا چگونه بوده است.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه برخی میگویند ما هم پیشرفت کردهایم و دنیا هم در ۴۰ سال گذشته پیشرفت کرده است، تاکید کرد: در جنگ جهانی اول یعنی سال ۱۹۱۷ و ۱۰۰ سال پیش در دنیا مترو وجود داشته است و به برکت جمهوری اسلامی در کشور مترو ایجاد شده است. اینها نمونههایی از پیشرفت کشور طی ۴۰ سال گذشته است که نیاز به مطالعه فراوان دارد.
سردار کارگر با اشاره به تحریمهای کشور، افزود: ۴۰ سال است که استکبار ما را تحریم کرده است؛ ولی کشور پیشرفت کرده است.
وی با بیان برخی مشکلات کشور در حوزه اقتصادی گفت: امروز وضعیت ما بهتر است یا در زمان جنگ؟ امروز فشار بر کشور بیشتر است یا در زمان دفاع مقدس این فشارها بیشتر بود؟ در آن دوران کشور زیر موشکباران دشمن قرار داشت و خزانه کشور نیز خالی بود، انبارهای گندم نیز در حال خالی شدن، بود؛ اما هماکنون در حال پیشرفت هستیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مشکل آمریکا با ایران را برجام و حقوق بشر ندانست و ادامه داد: مشکل اصلی آمریکا با جمهوری اسلامی پیشرفت کشور در همه حوزههاست. آمریکا و کشورهای همپیمانش در کلیه جبههها از ایران شکست خوردهاند. سوریه، لبنان، افغانستان و غزه از جمله مناطقی هستند که در آنها پوزه آمریکاییها به خاک مالیده شده است.
سردار کارگر ادامه داد: حال آنها تمام توان خود را معطوف به داخل کشور ما کردهاند. آمریکاییها در درگیریهایی که با ایران در مناطقی مانند سوریه و لبنان داشتهاند، شکست خوردهاند.
وی با اشاره به اذعان آمریکایی به ایجاد گروهکی تروریستی مانند داعش برای مقابله با انقلاب اسلامی تاکید کرد: آمریکاییها داعش را ایجاد کردند تا این گروهک مقابل ایران و پیشرفتهای کشور قرار گیرد. داعشیها میخواستند به مرزهای جمهوری اسلامی برسند و کشور را با مشکل مواجه کنند.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: سران آمریکا پیش از آغاز جنگ ۳۳ روزه در لبنان در کنگره آمریکا گفته بودند که حتما در این جنگ پیروز خواهند شد و «سید حسن نصرالله» را در مقابل رسانهها گردن خواهیم زد. روش داعشیها که به بدترین صورت افراد را گردن میزدند، همان روش آمریکاییهاست. این مقام آمریکایی ادعا میکند پس از نابودی «حزب الله لبنان» به سراغ ایران میرویم.
سردار کارگر خاطرنشان کرد: فردی مانند «عبدالمالک ریگی» که در سیستان و بلوچستان ایران مرتکب جنایت میشد، دستپرورده آمریکاست و از روش آنها در جنایاتهای خود استفاده میکرده است.
وی با اشاره به «طرح خاورمیانه جدید» آمریکا، افزود: الان در تمام جبههها آمریکا از انقلاب اسلامی شکست خورده است. در جنگ ۳۳ روزه حزبالله در مقابل اسرائیل و آمریکا توانست پیروز شود. این در حالی است که رژیم اشغالگر قدس در جنگ شش روزه با اعراب، چندین کشور عربی را شکست داده بود.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: جنگ آمریکاییها علیه جمهوری اسلامی، از ۴۰ سال قبل آغاز شده است. در هشت سال دفاع مقدس نیز ۴۰ کشور دنیا به رژیم بعثی کمک میکردند. آمریکاییها زمانی که میخواستند به عراق حمله کنند به دنبال سلاحهایی بودند که خود به «صدام» داده بودند.
سردار کارگر با اشاره به حمله شیمیایی رژیم بعثی به «سردشت» و «حلبچه»، ادامه داد: اولین سلاحهای شیمیایی را آمریکاییها در اختیار صدام گذاشتند و به وی اجازه استفاده از این سلاحها علیه مردم ایران و مردم عراق را دادند. برخی در کشور این مسائل و همچنین مشکلات کشور را فراموش کردهاند!
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تصریح کرد: در ۴۰ سال گذشته آمریکاییها به طور مستقیم و غیرمستقیم و از طریق جنگ سخت، جنگ نیمهسخت اطلاعاتی و در جنگ نرم و در تمام ابعاد در مقابل ایران شکست خوردهاند.
وی با بیان اینکه آمریکاییها با اصل نظام مقدس اسلامی مشکل دارند، گفت: مشکل آنها با ولایت فقیه در ایران، ارگانهایی مانند سپاه و بسیج در کشور و در یک کلمه مشکل آنها با دستاورهای انقلاب اسلامی است. اصل اسلام و صراط مستقیمی که توسط حضرت امام (ره) در کشور پایهریزی شده است و حرکت انقلابی و مدیریت جهادی از دیگر موضوعاتی است که آمریکاییها با آن مشکل دارند.
سردار کارگر با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دشمنی آمریکا با انقلاب اسلامی گفت: آمریکا با محتوای جمهوری اسلامی مشکل دارد.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به مشکلات اقتصادی که دنیا با آن مواجه است، خاطرنشان کرد: دولتمردان آمریکایی نامردترین و خبیثترین افراد دنیا هستند.
وی با بیان اینکه «مصدق» در دهه ۳۰ به آمریکاییها اعتماد کرد و سرنگون شد، ادامه داد: ترکیه نیز امروز به آمریکا اعتماد کرده است و میبینید که با مشکلات فراوانی مواجه است.
سردار کارگر تصریح کرد: برخی گمان میکنند اگر با آمریکا مذاکره کنیم، وضعیت کشور بهتر خواهد شد، رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ اینگونه افراد را به خوبی دادند و فرمودند «مذاکره ممنوع است». مگر کشور دو سال با آمریکا و اروپا مذاکرده نکرد؟ مشاهده کردیم که رییس جمهور فعلی آمریکا «برجام» را پاره کرد و بدعهدی این کشور را به همه نشان داد. امروز آنها سرافکنده و از دست جمهوری اسلامی عصبانی هستند و لذا قصد دارند با تاثیرگذاری بر مسائل اقتصادی و فرهنگی کشورمان، عقدهگشایی کنند.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه اتاق جنگ آمریکا امروز وزارت خزانهداری آن کشور است، گفت: امروز از سوی آمریکا در امارات «قرارگاه جنگ اقتصادی» علیه ایران را تشکیل دادهاند، این موضوع به این دلیل است که میخواهند از داخل به کشور ضربه بزنند.
سردار کارگر با بیان اینکه دشمنان جرات ندارند که کوچکترین نگاهی به تمامیت ارضی کشور داشته باشند، تصریح کرد: مطابق بیانات مقام معظم رهبری ما هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و نخواهیم بود؛ آمریکاییها نیز آنقدر احمق نیستند که بخواهند با ما جنگ نظامی داشته باشند و جنگ آنها اقتصادی و فرهنگی است.
وی با اشاره به هشت سال دفاع مقدس خاطرنشان کرد: در آن دوره ما هم در حال جنگ نظامی بودیم و هم در حال جنگ اقتصادی و فرهنگی و به میزان امروز هم امکانات و توانایی نداشتیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به توطئههای آمریکاییها از ابتدای انقلاب تاکید کرد: اسناد لانه جاسوسی آمریکا در ایران نشان میدهد که ماجرای «گنبد»، اتفاقی که در «آذربایجان» رخ داد، غائله خوزستان، حوادثی که تودهایها در کشور ایجاد کردند و جنایتهای منافقین همه زیرنظر آمریکاییها بوده است.
سردار کارگر تصریح کرد: در بدو پیروزی انقلاب، عناصر ضد انقلاب و دموکرات و کومله در کردستان، رزمندگان اسلام را ترور میکردند و برای نیروهای نظامی و انقلابی کمین میگذاشتند؛ این مورد نیز از دیگر اتفاقات دهه اول انقلاب اسلامی است. ماجرای «بنی صدر»، شیطنت ستون پنجم در دولت اصلاحات، خیانت و توطئههایی که در مجلس ششم رخ داد و فتنه سال ۸۸ که یک کودتای همهجانبه بود، همه از توطئههای امریکا بوده است که الحمدالله جمهوری اسلامی توانسته است در مقابل همه این توطئهها بایستد.
وی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی مسیر زیادی را طی کرده و نزدیک قله است، ادامه داد: مردم و جوانان ما در مقابل همه توطئهها موفق بودهاند و رسیدن به شعارهایی مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» هزینه دارد، که ملت ما این هزینه را پرداختهاند.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با اشاره به تلاش سایر کشورها برای دست یافتن به آزادی، افزود: «الجزایر» برای رسیدن به آزادی یک میلیون کشته داد و در نهایت نیز مردم این کشور نتوانستند به آنچه میخواستند، برسند.
سردار کارگر ایران را امالقرای جهان اسلام دانست و افزود: جهان اسلام و همه ملتهای آزاده جهان چشمشان به جمهوری است و با شعار هم نمیتوان به نتیجه رسید؛ بلکه در این راه باید مجاهدت و از خودگذشتگی به خرج داد.
وی با اشاره به تلاش استکبار جهانی برای مقابله با موفقیت جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: جمهوری اسلامی علیرغم همه توطئههای خارجی و داخلی موفق و پیروز بوده است و به حول و قوه الهی و در پرتو رهبری حضرت امام خامنهای و وحدت مردم، موفق و آینده این نظام درخشان خواهد بود.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه باید تمدن نوین اسلامی را در تمام دنیا بنا کنیم، افزود: جمهوری اسلامی نظامی مقتدر و قدرتمند است؛ زیرا توانستهایم با وجود تمام مشکلات داخلی و خارجی، عراق، سوریه، لبنان و غزه را نجات دهیم و انشاءالله یمن نیز نجات پیدا خواهد کرد.
سردار کارگر با اشاره به اشغال ۹۰ درصدی خاک سوریه و اشغال ۷۰ درصدی خاک عراق توسط داعش در سال های گذشته تاکید کرد: حضور مستشاری جمهوری اسلامی در این کشورها و حضور مردم سبب شد که این کشورها از لوث وجود گروهکهای تروریستی پاک شوند. امروز بسیج این کشورها با بهرهگیری از الگوی دفاع مقدس شکل گرفته و «دفاع الوطنی» در سوریه و «الحشد الشعبی» در عراق به موفقیتهای بسیاری رسیدهاند.
وی تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس حضرت امام خمینی (ره) فرمودند، «ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر کردیم»؛ شاید آن روز کسی متوجه این کلام امام نمیشد، ولی امروز نتیجه آن صحبت امام را درک میکنیم. دفاع مقدس یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بوده است. در دفاع مقدس ارزشهای اسلام و انقلاب را توانستیم پیاده کنیم و همه جای دفاع مقدس، درخشان است. تمام خوبیها و ارزشهایی که در دین مبین اسلام وجود دارد، در دفاع مقدس دیده میشود.
سردار کارگر با بیان اینکه در مقابل این ارزشها که در دفاع مقدس وجود دارد، میتوان همه پلیدیها و خباثتها را در جبهه استکبار ملاحظه کرد، ادامه داد: امروز رسانههای خارجی برای قطعنامه و موضوع جام زهر که بحثهایی انحرافی هستند، برنامه میسازند. هر پیشرفتی در کشور داشتهایم، مرهون تلاش رزمندگان و ایثارگران است.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان این جمله که فرمایشات حضرت امام (ره) و حضرت امام خامنهای را باید نصبالعین قرار داد، تاکید کرد: باید فرمایشات مقام معظم رهبری را درک کرد. ایشان به رزمندگان میفرمایند «شما در دفاع مقدس به معراج رفتهاید و از معراج برگشتهاید».
وی بیانات حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی را ادامه راه ائمه اطهار (ع) دانست و افزود: امروز در لبنان، حزبالله علیرغم فشارهایی که متحمل میشد و با وجود اینکه در اقلیت بود، در انتخابات مجلس لبنان پیروز شد. این پیروزی، آمریکاییها را عصبی کرده است؛ زیرا آنها میگویند این اتفاقات با دخالت ایران رخ داده است.
سردار کارگر در ادامه با بیان اینکه دشمن با ترور دانشمندان کشورمان درصدد توقف پیشرفت علم در ایران است، گفت: اقتدار ایران و حضور دانشمندان ما در جایگاه اول علمی دنیا باعث شد که آمریکاییها دست به ترور آنها بزنند.
وی تصریح کرد: رهبری و ولایت فقیه در کشور مانند عمود خیمه است و مادامی که به رهبر معظم انقلاب اسلامی تمسک داشته باشیم، هیچگاه این خیمه از بین نمیرود. حضرت امام خمینی (ره) در بیاناتی میفرمایند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد». استکبار جهانی ولایت فقیه و رهبری انقلاب اسلامی را هدف قرار داده است و تا زمانی که پیروی از ولایت فقیه را سرلوحه امور قرار دهیم، هیچ آسیبی به کشور وارد نخواهد شد و موفق خواهیم شد.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: دشمنان میگویند که مشکل ما ولایت فقیه است و برخی در کشور نیز چه از روی عمد و چه از روی سهو همصدا با آنان این موضوع را مطرح میکنند. ما باید ولایت فقیه، شأن، جایگاه و منزلت ولایت فقیه را بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم. زمانی که میگوییم ولی فقیه نایب امام زمان (عج) است، باید جایگاه و وظایف رهبری را نیز برای مردم تبیین کنیم. نباید جایگاه رهبری را به دلیل عدم فهم جایگاه ایشان تقلیل دهیم. باید قداست جایگاه رهبری را برای مردم توضیح دهیم. وظیفه رهبر معظم انقلاب اسلامی مطابق با قانون اساسی، تعیین استراتژیها، سیاستهای کلی و اهداف بلند در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. تعیین تاکتیک و روشها و تحقق این اهداف و سیاستهای کلی نیز بر عهده سایر مسوولان و قوای سهگانه و سازمانها و نهادهای لشکری و کشوری است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از کارهایی که مقام معظم رهبری انجام دادهاند، تربیت کادر برای اداره کشور است که توفیقات زیادی در این زمینه به دست آمده است و کشور توسط مردم اداره میشود و همه ارکان کشور توسط مردم انتخاب میشوند. حقیقت دموکراسی در جمهوری است که برخی به آن اعتراض میکنند.
سردار کارگر با اشاره به برخی اتفاقات در کشور افزود: برخی مسوولان بیعُرضگی و ناتوانی خود را نمیبینند و برخی دیگر نظام را متهم میکنند. برخی از همین مسوولان، در زمانی که کاری انجام میدهند، مدام مصاحبه میکنند و بیلان کاری میدهند و زمانی که اشکالی به وجود میآید، نظام را متهم کرده و اشکال را متوجه رهبری نظام میکنند که این بزگترین جفا به رهبر معظم انقلاب اسلامی و انقلاب است. مگر وظیفه رهبری دخالت در اجرای امور است؟ مسوولان باید در اجرای امور به مقام معظم رهبری و مردم پاسخگو باشند. امروز رئیس جمهور و وزرا باید پاسخگوی وضعیت کشور به مردم و رهبری باشند.
وی با اشاره به مذاکرات هستهای و برجام تاکید کرد: پیش از مذاکرات، رهبر معظم انقلاب خطوط قرمز را بیان کردند؛ رییس جمهور نیز گفتند که اگر رهبری این ضوابط را مشخص نمیکردند، ما امتیازات بیشتری میدادیم. باید به مردم آگاهی داده شود تا همه نسبت به وظایف خود پاسخگو باشند. اگر تدبیر، عمقنگری و آیندهنگری مقام معظم رهبری نبود، کشور تا الان درگیر چند جنگ بزرگ شده بود.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ادامه داد: زمانی که وظایف و جایگاه رهبری و دیگر مسوولیتها تبیین نمیشود، دشمن از این امر سوءاستفاده میکند. این مسائل باید برای جوانان، نوجوانان و همه مردم بیان شود.
سردار کارگر با اشاره به برخی جنگهای رخ داده در منطقه خلیج فارس تصریح کرد: در فتنه سال ۸۸ اگر ایستادگی رهبر معظم انقلاب اسلامی نبود، کشور ضربهای میخورد که غیرقابل جبران بود. ما مدیون مقام معظم رهبری هستیم و ایشان باید از مسوولان مطالبه کنند. مسوولان باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. باید از برخی پرسید شما که توان انجام امور را ندارید، چرا مسوولیت قبول کردهاید؟ یکی از اشکالاتی که در کشور وجود دارد، این است که تا بحثی رخ میدهد، به سراغ متهم کردن نظام میروند؛ مگر ما در این نظام مسوولیت نداریم؟
وی خاطرنشان کرد: در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و در زمان حیات امام خمینی (ره) افرادی همچون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح و... در برابر هجمه دشمنان مانند سپر بودند و بیانات امام (ره) را در جامعه تبیین کردند. امروز هم مردم و مسوولان منزلت و جایگاه رهبر معظم انقلاب را میشناسند و البته برخی هم هستند که دفاع که نمیکنند، بلکه کمکاری خود در مقابل مشکلات را نیز به گردن نظام میاندازند. این افراد خواسته یا ناخواسته بر طبل ناکارآمدی نظام که دشمن درست کرده است، میکوبند. این مشکلات به دلیل بیعُرضگی این مسوولان ایجاد شده است.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس با بیان اینکه دشمن امروز به دنبال ناامید کردن مردم است، تصریح کرد: مسوولان نباید در برابر توطئههای دشمنان دچار محاسبه غلط شوند. بزرگترین تحریم در طول تاریخ بشر امروز علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته است که موفق نخواهد بود. اگر مردم وحدت داشته باشند و به رهبری تمسک داشته باشیم، دشمن هیچگاه موفق نخواهد شد. با بصیرت و تقوای الهی میتوانیم پیروز شویم. امروز کشور هم مقتدر است و هم توانایی و امکانات فراوانی داریم که میتواند ما را به پیروزیهای بیشتری برساند.
سردار کارگر با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص اقتصاد مقاومتی، ادامه داد: این مدل میتواند کشور را از جنگ اقتصادی فعلی با سربلندی خارج کند. رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ابتدا موضوع تهاجم فرهنگی و سپس ناتوی فرهنگی و شبیخون فرهنگی را مطرح کردند که باید تمام تلاش خود را در این عرصه انجام دهیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در ادامه با بیان نقش زنان در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی تصریح کرد: نقش زنان در این دورانها بیش از مردان بوده است؛ زیرا زنان علاوه بر حضور در پشت جبههها، همسر یا فرزند خود را برای اعزام به مناطق عملیاتی تشویق و آماده میکردند. صحنههای زیادی از ایستادگی زنان در آن دوران دیدهایم. اگر امروز با مشکل مواجه میشویم، زنان برای مقابله با این مشکلات، میتوانند نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
سردار کارگر در ادامه به بیان وظایف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس پرداخت و گفت: وظیفه ما حفظ آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است. ما ابتدا باید در زمینه انقلاب اسلامی و حفظ آثار آن تلاش کنیم و سپس به مساله دفاع مقدس که از دستاوردهای انقلاب اسلامی است، بپردازیم. اگر میخواهیم اثرگذار باشیم، ابتدا باید نیازسنجی کنیم. یکی از مهمترین وظایف زنان در جریان حفظ انقلاب اسلامی، روشنگری است.
وی با بیان اینکه برخی وضعیت کشور را بحرانی نشان میدهند، خاطرنشان کرد: امروز هیچ بحرانی در کشور وجود ندارد. در شرایط فعلی تنها باید وظیفه خود را به درستی انجام دهیم.
رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس افزود: زمانی که گزارش کار بنیاد را خدمت رهبر معظم انقلاب تقدیم کردیم، ایشان در خصوص عملکرد پنج ساله بنیاد نمره «خیلی خوب» دادند و فرمودند «در همین مسیر و با همین روحیه ادامه دهید».
سردار کارگر نیاز ابتدایی حرکت در مسیری که مورد تایید رهبر معظم انقلاب نیز هست را خودسازی دانست و تاکید کرد: تا امروز در بنیاد موفقیتهای زیادی کسب کردهایم و در آینده نیز موفقیتهای بیشتری کسب خواهیم کرد. سال گذشته ۱۰ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در شهرهای مختلف افتتاح کردیم و سال جاری نیز شش مرکز فرهنگی و موزه دیگر افتتاح خواهد شد.
سردار کارگر توجه به قشر جوان را از الزامات کار فرهنگی در شرایط کنونی دانست و گفت: به مدارس، کودکستان و دانشگاهها بروید و موضوعات دفاع مقدس را در آنجا بیان کنید. همچنین از مساجد نباید در این امر غافل شد.
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