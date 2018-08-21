۶ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی به شهرستان بیرجند اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سروری صبح سه شنبه در کمیته تخصصی اشتغال بیرجند بیان کرد: مشاغل خانگی از سال ۹۰ با مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا به دستگاههای ذبریط ابلاغ شد.
وی بیان کرد: مشاغل خانگی می تواند از طریق شبکهسازی در سه گروه مستقل، تحت پوشش و پشتیبان با ارزانترین طرحها اشتغالزایی کند.
سروری با بیان اینکه برای سال جاری ۳۲۳ رسته مشاغل خانگی شناسایی و ابلاغ شده است، اظهار کرد: دو رشته زیلو بافی و طرح تولید برق از پنل های خورشیدی امسال اضافه شده است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند بیان کرد: فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۱۳۴ رسته بالاترین و سازمان صنعت، معدن و تجارت کمترین آمار رستهها را دارند.
سروری با بیان اینکه در زمینه بازاریابی و فروش محصولات تولیدی مشکلداریم، گفت: بخش پشتیبان بازاریابی، فرهنگ و آموزش را به عهده دارد، بنابراین اولویت تسهیلات پرداختی به این بخش خواهد بود.
وی بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ مجوز مشاغل خانگی در بخش مستقل، ۹ مجوز در بخش پشتیبان و ۲۹ مجوز در بخش تحت پوشش صادر شده است.
سروری با اشاره به تسهیلات مشاغل خانگی در بیرجند بیان کرد: در سال جاری شش میلیارد و ۴۲۷ میلیون تومان تسهیلات به بیرجند اختصاص یافته است.
۶۱ طرح اشتغال روستایی تسهیلات دریافت کردند
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بیرجند ادامه داد: ۳۲.۲ درصد از منابع مشاغل خانگی استانی، سهم شهرستان بیرجند است.
وی با اشاره به طرحهای اشتغال روستایی بیان کرد: طرحهای انباشتهشده در بانکها زیاد شده است.
سروری با بیان اینکه ۲۲۴ طرح اشتغال روستایی با اعتبار ۹۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به بانکها ارسال شده است، گفت: این طرحها برای هزار و ۲۳۹ نفر اشتغال ایجاد میکند.
وی ادامه داد: از این تعداد، ۱۵۸ طرح با اعتبار ۷۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان در دست بررسی بوده که برای ۸۹۱ نفر اشتغال ایجاد میکند.
سروری اظهار کرد: همچنین ۶۱ طرح با اعتبار ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی ۳۴۷ نفر مصوب شده است.
وی با بیان اینکه به ۶۱ طرح بالغ بر هشت میلیارد و ۸۹۸ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است، اظهار کرد: این طرحها ۳۲۱ فرصت شغلی در بیرجند ایجاد کرده است.
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