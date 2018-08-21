پزشکان متخصص شیرازرا به قطب پزشکی کشور تبدیل کرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی بهادر به دعوت رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به مناسبت روز پزشک، در صحن علنی این شورا حضور یافت و گفت: امروزه پزشکان این استان با توجه به تخصص و توان علمی خود قادر هستند به تمامی بیماران منطقه جنوب کشور، خدمات تشخیصی و درمانی ارائه دهند که این امر جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان یک قطب پزشکی در کشور را تثبیت کرده است.

او با بیان اینکه بر اساس گزارش ها این دانشگاه در خدماتی نظیر پیوند عضو، درمان های سرطان و انجام جراحی های نادر و پیچیده در کشور پیشرو است، افزود: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شیراز توانسته در انجام پیوند کبد، پیوند چشم، پیوند پوست، پیوند پانکراس، پیوند روده و پیوند دیگر اعضای بدن در کشور، پیشگام باشد.

دکتر بهادر همچنین با اشاره به اجرای برنامه پزشک خانواده در استان فارس، این امر را موجب افزایش تعامل مردم با جامعه پزشکی عنوان کرد و ادامه داد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز این تعامل گسترش یافت و زمینه های توسعه عدالت در ارائه خدمات پزشکی و سلامت، فراهم شد.

در این برنامه، اعضای شورای اسلامی شهر شیراز در آستانه روز پزشک، از تنی چند از پزشکان پیشکسوت شیراز تجلیل کردند.

دکتر «سامان نیک اقبالیان»، دکتر «سید ضیاء الدین تابعی»، دکتر «محمدعلی سنجریان»، دکتر «علی بهادر»، دکتر «عبدالرسول طالعی»، دکتر «فریبا همتی»، دکتر «عبدالکریم رحمانیان»، دکتر «عبدالحسین فرحبخش»، دکتر «سید منصور کشفی» وخانواده های دکتر «خدادوست» و دکتر «اسکندری» مورد تجلیل قرار گرفتند.