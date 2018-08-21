به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره برگزاری مراسم دعای پر فیض عرفه در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه گفت: عرفه روز نیایش و مناجات با خداوند متعال است و یکی از بهترین مکان‌های که می‌شود با خداوند مناجات کرد، آستان مقدس امامزادگان است؛ بر همین اساس مراسم دعای پر فیض عرفه امروز (سه‌شنبه ۳۰ مرداد) در ۸۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه شاخص کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه بندگی و ارتباط با خدا با همکاری هیئت امنا بقاع متبرکه و خدام این مراسم را برگزار می‌کند، تصریح کرد: مراسم دعای عرفه در آستان مقدس امامزادگان از ساعت ۱۵ و در برخی امامزادگان از ساعت ۱۶ آغاز و قبل از اذان مغرب و عشاء پایان می‌یابد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف سخنرانی، قرائت دعای عرفه و عزاداری به‌مناسبت شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) را از برنامه‌های امروز در جوار امامزادگان عنوان کرد و گفت: فردا در برخی از امامزادگان کشور که ظرفیت خواندن نماز عید را دارند، نماز عید قربان از ساعت هشت صبح اقامه می‌شود.