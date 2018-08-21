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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲

موسوی متقی خبر داد؛

نوای دعای عرفه در ۸۰۰ امامزاده کشور طنین‌انداز می‌شود

نوای دعای عرفه در ۸۰۰ امامزاده کشور طنین‌انداز می‌شود

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف از برگزاری مراسم دعای پر فیض عرفه در ۸۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه در امروز (سه‌شنبه ۳۰ مرداد) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمدکاظم موسوی متقی؛ مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه درباره برگزاری مراسم دعای پر فیض عرفه در جوار امامزادگان و بقاع متبرکه گفت: عرفه روز نیایش و مناجات با خداوند متعال است و یکی از بهترین مکان‌های که می‌شود با خداوند مناجات کرد، آستان مقدس امامزادگان است؛ بر همین اساس مراسم دعای پر فیض عرفه امروز (سه‌شنبه ۳۰ مرداد) در ۸۰۰ امامزاده و بقعه متبرکه شاخص کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه در راستای بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه بندگی و ارتباط با خدا با همکاری هیئت امنا بقاع متبرکه و خدام این مراسم را برگزار می‌کند، تصریح کرد: مراسم دعای عرفه در آستان مقدس امامزادگان از ساعت ۱۵ و در برخی امامزادگان از ساعت ۱۶ آغاز و قبل از اذان مغرب و عشاء پایان می‌یابد.

مدیرکل فرهنگی سازمان اوقاف سخنرانی، قرائت دعای عرفه و عزاداری به‌مناسبت شهادت حضرت مسلم بن عقیل (ع) را از برنامه‌های امروز در جوار امامزادگان عنوان کرد و گفت: فردا در برخی از امامزادگان کشور که ظرفیت خواندن نماز عید را دارند، نماز عید قربان از ساعت هشت صبح اقامه می‌شود.

کد مطلب 4381006
سارا فرجی

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