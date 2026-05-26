طنین نوای پرفیض عرفه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، دعای پرفیض غرفه عصر سه شنبه همزمان با سراسر کشور در مساجد، مصلی ها و بقاغ متبرکه مازندران آغاز شد.

حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه روز عرفه از ایام بسیار ارزشمند و پربرکت است، اظهار کرد: با توجه به اهمیت این روز، تمهیدات لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم دعای عرفه در امامزادگان و اماکن مذهبی استان اندیشیده شده است.

وی تصریح کرد: با همکاری هیأت امنا و مسئولین بقاع متبرکه، محیطی آرام و معنوی برای زائرین و دلدادگان اهل بیت (ع) فراهم می‌شود تا بتوانند از فضای نورانی این اماکن مقدس برای راز و نیاز و طلب مغفرت بهره‌مند شوند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خاطرنشان کرد: مراسم قرائت دعای عرفه امروز در آستان مقدس امامزادگان شاخص مازندران در حال برگزاری است.

حجت‌الاسلام حیدری با بیان اینکه امسال نیز طرح قربانگاه ابراهیمی در بقاع متبرکه مازندران برپا می‌شود، گفت: این طرح با هدف کمک به نیازمندان و ترویج سنت حسنه قربانی در روز عید قربان، با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مازندران اجرا خواهد شد.

وی اظهار کرد: عید قربان نماد ایثار، بندگی و تقرب به درگاه الهی است و در این روز خجسته، ما نیز وظیفه داریم با تأسی از حضرت ابراهیم (ع)، دستگیر نیازمندان باشیم.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران عنوان کرد: مردم متدین و خیراندیش استان می‌توانند نذورات نقدی و غیرنقدی خود را در این مراکز تحویل دهند تا با نظارت کامل و رعایت مسائل شرعی، جهت تهیه گوشت قربانی برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سایر نیازمندان مورد استفاده قرار گیرد.