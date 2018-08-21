در تاریک و سردترین بخش ماه آب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ناسا، دانشمندان پس از سال ها تحقیق شواهدی مستقیم از وجود یخ آب در اعماقدهانه های واقع در قطب های ماه کشف کردند.

شوای لی به رهبری گروهی از محققان پژوهشی انجام داده اند که در نشریهProceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است. این تحقیق احتمال قابل سکونت بودن ماه را در ماموریت های فضایی آتی بیشتر می کند.

به هرحال محققان در تاریک ترین و سردترین بخش های قطب ماه شواهدی از یخ آب یافته اند.

این مخازن یخ به طور پراکنده و احتمالا بسیار قدیمی هستند. در قطب جنوب ماه یخ ها بیشتر دردهانه ها متمرکز شده اند و از سوی دیگر یخ های موجود در قطب شمال ماه به طور پراکنده هستند.

گروهی از محققان دانشگاه هاوایی و دانشگاه براون این تحقیق را انجام داده اند. آنها با استفاده از ابزار Moon Mineralogy Mapper(M۳) سه علامت خاص ردیابی کردند که به طور حتم نشان می دهد در سطح ماه یخ آب وجود دارد.

M۳ همراه فضاپیمای Chandrayaan-۱ در سال ۲۰۰۸ میلادی به آسمان فرستاده شد. این ابزار فضایی برای تایید وجود یخ جامد به ماه فرستاده شد.

بیشتر ذخایر یخ آب تازه کشف شده در سایه دهانههای نزدیک قطب است که دمای هوای آن در گرمترین حالت بیشتر از -۲۵۰ درجه فارنهایت نیست.

مشاهدات پیشین به طور غیر مستقیم نشانه هایی از یخ در سطح قطب جنوب ماه را فراهم کرده بود.