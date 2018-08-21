فراخوان ثبت نام مدرسه تابستانی حکمت هنر دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در راستای راه‌اندازی دوره دکتری حکمت هنر دینی، همچون سال‌های گذشته، مدرسه تابستانی هنردینی سال ۱۳۹۷ را برگزار می‌کند.

عنوان مدرسه تابستانی امسال «کارگاه گفتگوی هنر دینی» است که با حضور پژوهشگران برجسته و استادکاران عالی هنرهای ایرانی همچون نگارگری، نمایش و تعزیه، موسیقی سنتی، معماری و هنرهای وابسته، و خوشنویسی تشکیل می‌گردد.

جلسات این دوره، مباحث نظری و عملی هنر سنتی به صورت گفتگوی میان استادان و حاضران است.

داوطلبان تا ۴ شهریور برای ثبت نام اولیه به بخش ثبت نام دوره‌های آموزشی مراجعه کرده و بر تارنمایhttp://www.irip.ir/Courses/Enrollment کلیک کنند.

مدت این مدرسه دو هفته، از ۱۰ شهریور تا ۲۱ شهریورماه، از شنبه تا چهارشنبه بجز روزهای دوشنبه و کلاس‌ها از ۹ صبح تا ۱۳ برگزار می شود.

در پایان دوره، گواهی رسمی شرکت در مدرسه تابستانی برای فراگیرانی که به طور منظّم در کلاس‏‌ها شرکت داشته‏‌اند، صادر می شود.