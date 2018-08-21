خدمت رسانی ویژه حمل و نقلی به زائران حرم مطهر رضوی در روز عرفه

به گزار خبرنگار مهر، همزمان با روز عرفه دهها هزار دلداده خاندان عصمت و طهارت(ع) خود را به بارگاه منور رضوی می رسانند تا دعای پرفیض عرفه را در صحن و سرای ملکوتی امام هشتم (ع) قرائت کنند.

در همین راستا به شهرداری مشهد به عنوان متولی حمل و نقل عمومی این شهر خدمات ویژه حمل و نقلی را برای حضور زائران در حرم مطهر رضوی با توجه به اجرای طرح ترافیک در هسته مرکزی مشهد در نظر گرفته است.

در این راستا سرفاصله خدمت رسانی خط اول قطار شهری مشهد به ۵ دقیقه کاهش یافته و قرار است ۳۴۵ قطار در فاصله زمانی تعیین شده وارد خط شده و به مسافران خط یک و ۲ قطارشهری از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ خدمت رسانی کنند.

همچنین سرویس‌دهی ۲۳۰ دستگاه اتوبوس در مسیرهای منتهی به حرم در دستور کار قرار گرفته و علاوه بر سرویس‌دهی عادی این سازمان، تقویت ناوگان اتوبوسرانی در خیابان‌های شیرازی، نواب صفوی، خسروی و طبرسی صورت می‌گیرد.

تاکسیرانی مشهد نیز در خیابان های منتهی به حرم مطهر آماده‌باش است و گشت‌های نظارتی در اطراف حرم مطهر به تعداد ۱۴ دستگاه و ۳۰ نفر بازرس حضور دارند.

