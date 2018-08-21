به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی در دومین نشست کارگروه‌های ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر خم، گفت: موضوع بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی را با دو نگاه می‌توان مورد توجه قرار داد؛ در نگاه اول می‌توان به این موضوع با دیده مناسبتی، شعائری و مناسکی نگریست که نگاه خوب و مطلوبی است و برنامه‌های خاص خود را دارد. نگاه دوم در این موضوع این است که چهلمین سالگرد را به عنوان ایستگاه تجدید قوا برای انقلاب اسلامی و ادامه آن در مسیر دهه پنجم و ششم آن بدانیم.

به گفته صالحی، این نگاه این فرصت را می‌دهد که خود را قدرتمندتر و کارآمدتر کنیم. همچنین در این نگاه می‌توانیم این مقطع زمانی را فرصت سازی مجدد برای رهاسازی انرژی‌های جدید برای نظام و انقلاب اسلامی تبدیل کنیم.

وی افزود: با توجه به نگاه و رویکرد دوم به طور طبع ایجاد کمیته‌ها و کارگروه‌های فعال در این زمینه ضروری است و ما را موظف می‌کند که چه برنامه‌ها و راهکارهایی را با این نگاه دنبال کنیم. چگونه برنامه ریزی کنیم که به انسجام و وحدت اجتماعی که نقطه آغاز و استمرار انقلاب بوده برسیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه وحدت کلمه کانون کلام و پیام حضرت امام خمینی (ره) بود، افزود: با نگاه و رویکرد دوم باید به این موضوع تمرکز کنیم که چگونه انسجام داخلی خود را در فضای سیاسی و حقوقی ارتقا و گسترش دهیم. این یکی از رویکردهایی است که اگر بتوانیم نسبت به آن قوی تر عمل کنیم، به بیمه سازی مجدد برای دهه پنجم انقلاب اسلامی کمک کرده‌ایم. هرچقدر بتوانیم زمزمه‌های اختلافات را کاهش دهیم به این بیمه سازی کمک کرده‌ایم.

صالحی با اشاره به رویکردهای دیگر در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: ارتقای اعتماد بین مسئولان و مردم یکی دیگر از رویکردهایی است که باید در این مسیر به آن توجه داشت. آنچه انقلاب را پدید آورد اعتماد بین مسئولان سیاسی آن و مردم بود. رمز ماندگاری و بقای آن در این رویکرد نهفته است. در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز باید به کاهش گسل‌های کم اعتمادی میان مسئولان و مردم فکر کنیم.

کاهش و مقابله با فسادهای اداری و اقتصادی رویکرد دیگری است که صالحی بر آن تاکید کرد و افزود: مقام معظم رهبری نیز همواره بر مبارزه با این نوع فسادها تاکید داشته‌اند. البته همه می‌دانیم نظام جمهوری اسلامی، نظامی است که از ریشه و مبنای اعتماد مردمی برخاسته است. بنابراین به فرمایش مقام معظم رهبری نیز گاهی بین فساد و احساس فساد فاصله معناداری وجود دارد. در جمهوری اسلامی افراد پاک دست کم نیستند. اما در حوزه اداری و اقتصادی، مساله مقابله با فساد جدی است.

وی در عین حال تصریح کرد: اگر در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی پاکدستی اداری و اقتصادی را ارتقا دهیم و در میان مردم این احساس را به وجود بیاوریم که نظام با اینگونه فسادها در حال مقابله است، منجر به ایجاد اعتماد مردمی می‌شویم.

صالحی ادامه داد: جنگ روانی از سوی دشمنان موضوع دیگری است که باید در این مقطع به آن توجه داشته باشیم. ولی ما با هم افزایی، تدبیر و مشارکت‌های سازمان‌ها، نهادها و مردم می‌توانیم در این جنگ روانی تجربه جدیدی را برای مقابله با دشمنان به دست آوریم و به بیمه سازی نظام بپردازیم.

وی ارتقای سطح آگاهی‌های جوانان و نوجوانان نسبت به روند پیدایش و پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی را رویکرد دیگری دانست که توجه به آن ضروری است و تصریح کرد: بخش قابل توجهی از جامعه ما شرایط شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی را ندیده‌اند و از طریق پدران و مادران و کتاب‌های موجود در این زمینه با آن آشنایی پیدا کرده‌اند بنابراین چهلمین سالگرد فرصتی است که به آگاهی بخشی این افراد که اکثر جمعیت کشور را تشکیل داده اند بپردازیم.

صالحی با تاکید بر ضرورت تجمیع ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر ادامه داد: همه ما در نظام جمهوری اسلامی در یک اقیانوس حرکت می‌کنیم. انقلاب اسلامی یک اقیانوس است و از مردم برخاسته است. اگر در اقیانوس باشیم، زنده هستیم. بنابراین در برنامه‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نیز باید با نگاه ترکیب سازی ظرفیت‌ها پیش برویم نه با نگاه نهادی و دولت محوری.

وی در پایان با اشاره به اینکه توجه به فضای کودکان، نوجوانان و جوانان در برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضروری است گفت: باید ذائقه‌های زبانی و ادبیاتی این گروه را به عنوان مخاطبان اصلی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در نظر بگیریم و ساحت‌های وجودی آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

در ابتدای این نشست مهدی محمدی دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طلایه دار برگزاری جشنواره‌های فجر از جمله فیلم، موسیقی، تئاتر و ... شد.

وی افزود: در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قرار شد برنامه‌های امسال در این زمینه از اولویت‌های خاصی برخوردار شود و این موضوع یکی از دغدغه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هست.

محمدی ادامه داد: با این رویکرد در دی ماه سال ٩٦ ستادی در این وزارتخانه تشکیل شد که در آن شورای عالی با حضور اعضای آن متشکل از معاونان و روسای سازمان‌های تابعه و همچنین کمیته‌ها و کارگروه‌های هنری، فرهنگی، مطبوعاتی و سینمایی شکل گرفت. وزیر ارشاد در انجام برنامه‌های این ستاد بر ٤ محور تاکید داشت که از آن جمله تاکید بر ضرورت وجود محتوای شادی و نشاط در برنامه‌ها است.

دبیر ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی گفت: اجرای برنامه‌ها از سوی بخش خصوصی و مردمی از جمله موسسات فرهنگی و هنری و هنرمندان جوان و خلاق و عدم اسراف در برگزاری برنامه‌ها از دیگر موراد مورد تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه است.

در بخش دیگری از این نشست نصرت الله لطفی قائم مقام هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز گفت: هم افزایی و همدلی خوبی در استان‌ها برای برگزاری برنامه‌های چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و همه قوا، شخصیت‌های حقیقی و حقوقی باید در این زمینه همکاری داشته باشند تا تجلی وحدت داخلی را شاهد باشیم.

لطفی در عین حال تصریح کرد: بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ماموریت کاری و اداری نیست بلکه ادای دین ما نسبت به آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و شهدا است.