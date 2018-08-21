به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، حمید کریمی اظهار داشت: به منظور ترغیب ورزشکاران استان برای درخشش در رقابت‌های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا جوایز نقدی در نظر گرفته شده است.

کریمی افزود: به همین منظور برای مدال‌آوران طلای این رقابت‌ها پرداخت پاداش ۱۰۰میلیون ریالی، برای مدال‌آوران نقره پاداش ۸۰ میلیون ریالی و برای مدال‌آوران برنز نیز پاداش ۶۰میلیون ریالی تعیین شده است.

وی با اشاره به حمایت های مادی و معنوی از تمامی ورزشکاران استان که موفق به کسب سهمیه حضور در بازی‌های آسیایی جاکارتا شدند، بیان کرد: علی رغم محدودیت های مالی، از تمامی ورزشکارانی که سهمیه حضور در این رقابت ها را به دست آوردند طی چند ماه اخیر حمایت هایی صورت گرفته است.

سجاد مرادی، امیر مرادی، محمد جمشیدی، بهنام یخچالی، مهدی کنارنگ، رضا بیگی، امیر بهزادی، زهرا نادری و نسرین فرهادی در رشته های دو و میدانی، بسکتبال، قایقرانی، اسکیت، جودو و والیبال نشسته از این استان عازم جاکارتا هستند.